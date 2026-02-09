Μακρόν για υπόθεση Έπσταϊν: «Η αμερικανική δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της»

Την άποψη του για την υπόθεση Έπσταϊν εξέφρασε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ερωτηθείς σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο Παρίσι.
Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε πως η υπόθεση αφορά πρωτίστως τις ΗΠΑ και ότι η αμερικανική δικαιοσύνη «θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της», ενώ επισήμανε πως οι ένοχοι θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της.
Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι σκέψεις του είναι στα θύματα αυτής της υπόθεσης, πολλά από τα οποία, όπως είπε, επιθυμούν να τοποθετηθούν.
Εξέφρασε τέλος, τη λύπη του για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκαν ονόματα και φωτογραφίες των θυμάτων.
