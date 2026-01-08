Μακρόν: «Η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της εμπορικής συμφωνίας της Mercosur»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Mercosur την Παρασκευή.

Παρά τις προόδους στις διαπραγματεύσεις, τόνισε ότι η πολιτική αντίθεση είναι ξεκάθαρη και πως θα συνεχίσει να πιέζει για την πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων και την προστασία των Γάλλων αγροτών.