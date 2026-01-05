Μενού

Μακρόν: Η μέθοδος των ΗΠΑ για την σύλληψη του Μαδούρο «δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σχολίασε τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, υποστηρίζοντας πως η μέθοδος των ΗΠΑ «δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται» από την Γαλλία.

Τραμπ Μακρόν
Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα, (05/01) κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι «η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε» από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται» από την Γαλλία, όπως δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Σε δήλωση του ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν «δικτάτορας» και το να συλληφθεί «είναι καλή είδηση για τους Βενεζουελάνους», όπως πρόσθεσε η Μοντ Μπρεζόν στους δημοσιογράφους.

Σκληρή κριτική ασκήθηκε στον Εμανουέλ Μακρόν, κυρίως από τη γαλλική αριστερά, για την πρώτη του αντίδραση καθώς δεν φάνηκε να σχολιάζει τις μεθόδους της Ουάσινγκτον.

