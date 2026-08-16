Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων την Παρασκευή 14 Αυγούστου, αφού φωτογραφήθηκε να κάνει τζετ σκι στη Γαλλική Ριβιέρα, προκαλώντας επικρίσεις από την αντιπολίτευση, η οποία τον κατηγορεί ότι είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα των πολιτών που αντιμετωπίζουν καύσωνες και καταστροφικές πυρκαγιές, όπως αναφέρει η Le Monde.

Ο 48χρονος πρόεδρος προκάλεσε αντιδράσεις όταν το περιοδικό Paris Match δημοσίευσε στο εξώφυλλό του φωτογραφία του Μακρόν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε τζετ σκι στη Ριβιέρα. Ο Μακρόν φορούσε σωσίβιο και βρισκόταν στο προεδρικό θέρετρο Fort de Brégançon, όπου περνά τις καλοκαιρινές του διακοπές.

🚨 À la une de 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 cette semaine.



📌 Emmanuel Macron : dernier été à aux commandes.

👉 Exclusif : avec Brigitte, les photos de leurs vacances à Brégançon.

👉 Comment il prépare la fin de son mandat.



📌 Léa Salamé et Raphaël Glucksmann : l’heure des grandes… pic.twitter.com/zKvUxkuDGt — Paris Match (@ParisMatch) August 12, 2026

«Το περασμένο καλοκαίρι στο τιμόνι», έγραφε το εξώφυλλο του Paris Match, αναφερόμενο στην αποχώρηση του Μακρόν από το Μέγαρο των Ηλυσίων του χρόνου, όταν ολοκληρώνεται η δεύτερη και τελευταία θητεία του. Το περιοδικό δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες του Γάλλου προέδρου να κάνει θαλάσσια σπορ, όπως foil surfing, σε ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από διαδοχικούς καύσωνες και φονικές φωτιές στη Γαλλία.

«Υπάρχουν μη εξουσιοδοτημένες φωτογραφίες του προέδρου κάθε χρόνο εδώ και εννέα χρόνια», δήλωσε μέλος του περιβάλλοντος του Μακρόν.

Αντιδράσεις από την Αριστερά

Οι φωτογραφίες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της αριστερής αντιπολίτευσης. Η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, δήλωσε ότι οι Γάλλοι βιώνουν ένα «αποκαλυπτικό καλοκαίρι», ενώ «ο πρόεδρός μας απολαμβάνει μια διαφημιστική φωτογράφιση από τις διακοπές του». Παράλληλα, συνέδεσε τις εικόνες με «τους θανάτους που προκάλεσαν πέντε κύματα καύσωνα, μια ξηρασία και ιστορικές πυρκαγιές».

Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, υποστήριξε ότι ο Μακρόν στέλνει λάθος μήνυμα. «Εν μέσω καύσωνα, ενώ η Γαλλία καίγεται και πολλοί Γάλλοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πάνε διακοπές, ο πρόεδρος διασκεδάζει με ένα τζετ σκι στο Μπρεγκανσόν», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο κομμουνιστής γερουσιαστής Πιερ Ουζουλιάς χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «ακατάλληλες». Όπως είπε, θα προτιμούσε να δει τον Μακρόν «σε ένα πυροσβεστικό όχημα να βοηθά τους πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά». «Εκεί θα έπρεπε να βρίσκεται», δήλωσε.

Ο Ουζουλιάς πρόσθεσε ότι, μετά το καλοκαίρι που έχει βιώσει η Γαλλία, η εικόνα ενός προέδρου που ουσιαστικά βρίσκεται σε διακοπές «δεν ανταποκρίνεται, κατά τη γνώμη μου, στο επίπεδο ανησυχίας που αισθάνεται ο πληθυσμός».