Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του το βράδυ της Τρίτης, παρουσιάζοντας τη νίκη του ως ένα ορόσημο για μια «νέα εποχή πολιτικής αλλαγής» και μια νίκη του λαού απέναντι στην επιρροή του μεγάλου χρήματος.

«Απόψε δώσατε εντολή για αλλαγή· εντολή για μια νέα μορφή πολιτικής· εντολή για μια πόλη στην οποία μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς», δήλωσε ο Μαντάνι στο πλήθος που τον αποθέωνε στο Brooklyn Paramount Theater.

Ανοίγοντας την ομιλία του με λόγια του σοσιαλιστή προεδρικού υποψηφίου Γιουτζίν Ντεμπς, ο Μαμντάνι παρουσίασε τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την αστυνομία. Παράλληλα, απάντησε ευθέως στις ανησυχίες μερίδας Δημοκρατικών που φοβούνταν ότι η υποψηφιότητά του θα έβλαπτε την εικόνα του κόμματος.

«Η συμβατική σοφία θα έλεγε πως είμαι μακριά από τον “ιδανικό υποψήφιο”», σημείωσε, αναφερόμενος στην ηλικία του, στη μουσουλμανική του πίστη και στην ταυτότητά του ως δημοκρατικού σοσιαλιστή. «Αν κάτι μας διδάσκει η αποψινή νίκη, είναι ότι η προσκόλληση στις συμβάσεις μάς κρατά πίσω. Έχουμε γονατίσει μπροστά στο βωμό της προσοχής — και το πληρώσαμε ακριβά».

Στο ίδιο πνεύμα, δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, ο οποίος κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος μετά την ήττα του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

«Φίλοι μου, ρίξαμε ένα πολιτικό κατεστημένο», είπε ο Μαντάνι, προκαλώντας χειροκροτήματα. «Εύχομαι στον Άντριου Κουόμο τα καλύτερα στην ιδιωτική του ζωή. Μα ας είναι αυτή η τελευταία φορά που προφέρω το όνομά του, καθώς γυρίζουμε σελίδα σε μια πολιτική που εγκαταλείπει τους πολλούς για να υπηρετεί τους λίγους».

Στρέφοντας το βλέμμα του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο νέος δήμαρχος υπογράμμισε πως «ο μόνος τρόπος να τρομάξεις έναν δεσπότη είναι να αποδομήσεις τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συγκεντρώσει εξουσία».

Και, με εμφανή διάθεση πρόκλησης, πρόσθεσε: «Ντόναλντ Τραμπ, ξέρω πως παρακολουθείς. Έχω τέσσερις λέξεις για σένα — άνοιξε την ένταση (Turn the volume up)».

Η απάντηση Τραμπ

Λίγο μετά τις ήττες που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικανοί σε αρκετές πολιτείες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα αινιγματικό μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social: «…ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΞΕΚΙΝΑ!»

Η νίκη του Ζόχραν Μαντάνι

Ο υποψήφιος του δημοκρατικού κόμματος Ζόραν Μαμντάνι, «δημοκρατικός σοσιαλιστής», μέγας αντίπαλος του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη χθες Τρίτη (04/10) δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, προηγείται με διαφορά του πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, του κεντρώου Άντριου Κουόμο, και του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή. Αναμένεται έτσι να γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Ο κ. Μαμντάνι, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου της Νέας Υόρκης, ανήκει στην ομάδα που αποκαλείται «δημοκρατικοί σοσιαλιστές της Αμερικής» (Democratic Socialists of America, DSA). Πρόκειται για τάση του δημοκρατικού κόμματος. Προεκλογικά υποσχέθηκε πολιτικές ελέγχου των τιμών των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς με χρηματοδότηση από τους υψηλότερους φόρους που θέλει στους πλούσιους και στις επιχειρήσεις.

Από την αρχή της πολιτικής εκστρατείας του Ζοχράν Μαμντάνι, φαινόταν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αρνητικά προσκήμενος προς τον 34χρονο. Χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μία τελευταία προσπάθεια να ανακόψει την πορεία νίκης του λέγοντας στους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην ψηφίσουν υπέρ του Δημοκρατικού κόμματος.

«Όποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι (…) είναι ηλίθιος!!!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κρίνοντας ότι το μεγάλο φαβορί αυτών των δημοτικών εκλογών «μισεί τους Εβραίους».

«Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένθερμος υποστηρικτής του αγώνα των Παλαιστινίων και οι θέσεις που έχει εκφράσει για το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν την έχθρα ενός μέρους της εβραϊκής κοινότητας της αμερικανικής μεγαλούπολης. Προκειμένου να την καθησυχάσει, τους τελευταίους μήνες δεν παύει να τηρεί σκληρή στάση απέναντι στον αντισημιτισμό», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ είχε απειλήσει πως αν εκλεγεί ο Μαμντάνι θα βάλει «φρένο» στις ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προς την πολιτεία της Νέας Υόρκης.