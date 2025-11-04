Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι «κατέκτησε» τα social media και ετοιμάζεται να γράψει Ιστορία

Αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν, η Νέα Υόρκη θα έχει για πρώτη φορά στην Ιστορία της έναν μουσουλμάνο δήμαρχο που ταυτόχρονα, δηλώνει και σοσιαλιστής. Ενώ η συγκυρία είναι μοναδική, για κάποιους στις Ηνωμένες Πολιτείες (συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ), είναι εφιαλτική. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί παρόλα αυτά πως κάτι ξεχωριστό πρόκειται να συμβεί.

Πότε ξεκινάει αυτή η ιστορία;

Είμαστε περίπου λίγο μετά την εκλογή του Τραμπ το 2024. Οι Δημοκρατικοί έχουν υποστεί μια συντριβή και τα όνειρα για τον περιορισμό του τραμπισμού έχουν ισοπεδωθεί. Εκατοντάδες χιλιάδες φιλελεύθεροι σε ολόκληρη την χώρα αναρωτιούνται: Tι πρέπει να αλλάξει; Γιατί το μήνυμα των Δημοκρατικών δεν ήταν αρκετό; Τι πήγε λάθος κι αυτή την φορά;

Στους δρόμους της Νέας Υόρκης εκτυλίσσεται κάτι καινούριο που θα σηματοδοτήσει και την αρχή μιας προεκλογικής καμπάνιας, που όμοιά της δεν γνωρίζω αν έχει υπάρξει ξανά. Ένα μέλος της τοπικής βουλής της πολιτείας, με ένα μικρόφωνο στο χέρι, ρωτάει με αρκετή απλότητα τους λόγους που οι πολίτες ψήφισαν τον Τραμπ. Και τους λόγους που δεν υποστήριξαν τους Δημοκρατικούς. Ήταν η γέννηση ενός νέου πολιτικού μηνύματος γιατί σε αυτά ακριβώς θα στόχευε ο συγκεκριμένος.

Το όνομά του, Ζοχράν Μαμντάνι, γεννημένος στην Ουγκάντα, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα. Όλα αυτά από μόνα τους αρκούν για να προκαλέσουν πανικό στους υπερ-συντηρητικούς κύκλους της πόλης και όχι μόνο.

Και σαν μην έφταναν αυτά, αφού ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος, το πρόγραμμά του συνέβαλε σε αυτόν τον πανικό. Δωρεάν πρόσβαση στα αστικά λεωφορεία, δωρεάν πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς, επιβολή έξτρα φόρου στους εκατομμυριούχους της πόλης, πάγωμα των ενοικίων, δημοτικά σούπερ μάρκετ. Το ένα σοκ διαδεχόταν το άλλο. Κάτι καινούριο έχει ξεκινήσει.

Η διαφορετική στρατηγική μέσω των social media

Η προεκλογική του καμπάνια έχει κάτι το φρέσκο και εξαιρετικά καινοτόμο. Προσεγγίζει τους ανθρώπους για να τους μιλήσει για τα προβλήματά τους, γι’ αυτά που τους απασχολούν και παρουσιάζει το μήνυμά του ως απάντηση σε αυτά. Θα μπορούσαμε να πούμε πως όλοι οι υποψήφιοι έτσι κι αλλιώς κάνουν το ίδιο. Ποια η διαφορά του Μαμντάνι;

Η απλότητα. Τίποτα πολύπλοκο ή εξεζητημένο. Προσεγγίζει τους πολίτες όπως και τα βιντεάκια του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον ίδιο τρόπο. Μιλάει γι’ αυτά που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δεν είναι «ξύλινος», ούτε τυπικός.

Δείχνει αληθινό ενδιαφέρον και φαίνεται ειλικρινής. Και ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους φαίνεται να έπιασε τον παλμό των ανθρώπων της Νέας Υόρκης. Απευθύνεται σε εκείνους που έχουν προβλήματα διαβίωσης και τους δίνει απλές λύσεις. Απλότητα, ειλικρίνεια, ζωηράδα. Όσα δηλαδή οι αντίπαλοι του Τραμπ έχουν αποτύχει να ενσαρκώσουν.

Πίσω από αυτή την καινοτόμα εκστρατεία βρίσκεται μια startup, η «Melted Solids» με ούτε πέντε υπαλλήλους. Προσέγγισαν τον Μαμντάνι και του πρότειναν αυτό που έγινε η αιχμή του δόρατος της καμπάνιας του. Το σύστημα είναι απλό και το συμφώνησαν μεταξύ τους: Nα βγάζουν κάθε μήνα δύο ποιοτικά βίντεο που θα είναι καλά δουλεμένα και στο ενδιάμεσο απλά βιντεάκια που θα βγάζουν με το κινητό τους. Ισχυρά hooks για να τραβούν την προσοχή και ο υποψήφιος στο βίντεο να μιλάει για το βασικό θέμα που αφορά το ακροατήριο του.

@zohran_k_mamdani Thanks to all of you, we are DONE fundraising—with three months until the election. Now we need your time. Go to zohranfornyc.com/events (link in bio) and sign up for a shift today! ♬ original sound - Zohran Mamdani

Ένα από αυτά, είναι το λεγόμενο Polar Bear Plunge. Ο Μαμντάνι σε μια παραλία στο καταχείμωνο, με ένα κοστούμι που όπως είπε, το αγόρασε από thrift shop (30 δολάρια κόστος). Ορμάει στα παγωμένα νερά και στη συνέχεια μιλάει για το…πάγωμα του ενοικίου (το πιάσατε;).

Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βίντεο που δείχνει και το τι είδους υποψήφιος θέλει να είναι. Το άλλο, ίσως εξίσου σημαντικό, ήταν ένα κυνήγι θησαυρού. Μέσα από ένα παρόμοιο βίντεο, ο Μαμντάνι έδωσε το πρώτο στοιχείο. Οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς (κυρίως) για να βρουν διάφορα στοιχεία που ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους και βασικά, ταυτισμένα με την ιστορία της πόλης.

Τα στοιχεία βρίσκονταν σε σημαντικά μνημεία ή ορόσημα της Νέας Υόρκης. Στο τέλος, ο υποψήφιος δήμαρχος περίμενε τους συμμετέχοντες για να τους σερβίρει τσάι. Χιλιάδες έλαβαν μέρος, σε μια προσπάθεια ενός καλέσματος για συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα. Απευθείας χτύπημα στην πολιτική απάθεια και αδιαφορία!

Είμαστε στην εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν αποφασιστικό ρόλο. Κι αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, αυτή η στρατηγική θα έχει εκλέξει δήμαρχο σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη. Ο Μαμντάνι δεν έχει την εμπειρία που έχουν οι αντίπαλοί του. Είναι βουλευτής της πολιτειακής βουλής για λίγα χρόνια μόλις. Το αφήγημά του όμως έχει κάτι που σε ξεσηκώνει κι αν καταφέρει να κερδίσει, η Αριστερά (και όχι μόνο) παγκοσμίως, πρέπει να κρατήσει σημειώσεις.

Μακριά από τον ξύλινο λόγο. Ειλικρινής προσέγγιση των προβλημάτων. Βιώσιμες λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αντιμετώπιση της φτώχειας. Και το κυριότερο: ένα μήνυμα ελπίδας που χρησιμοποιεί το χιούμορ, τη ζωηράδα, και το TikTok.