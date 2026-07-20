Μαμντάνι: «Εγκληματίας πολέμου ο Νετανιάχου» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο σύλληψης

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, έχει δείξει την στάση του απέναντι στην γενοκτονία που συντελείται στην Παλαιστίνη με κάθε τρόπο και μέσο. Αυτή τη φορά, δήλωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο η διοίκησή του να προχωρήσει στη σύλληψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου, έαν όπως αναμένεται, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επισκεφθεί την πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριομ αναφέρει ο Guardian.

Οι δηλώσεις του Μαμντάνι στο επεισόδιο του Σαββάτου για το podcast «The Interview» των New York Times, κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος με όσα είχε πει στο ίδιο μέσο κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας.

«Ο Νετανιάχου ανήκει στη Χάγη»

«Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου πρέπει να βρεθεί στη Χάγη», δήλωσε ο Μαμντάνι, αναφερόμενος στην ολλανδική πόλη όπου εδρεύει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου τον Νοέμβριο του 2024 για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

«Είναι εγκληματίας πολέμου, στον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και θα διαπιστώσετε ότι αυτή είναι μια άποψη που συμμερίζονται πολλοί, ακριβώς λόγω των συνεπειών που έχουν επιφέρει οι πράξεις του όλα αυτά τα χρόνια».

Ο Μαμντάνι δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές για τον ίδιο εάν διαθέτει τη νομική εξουσιοδότηση να διατάξει το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD), το οποίο εποπτεύει, να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη όπως ο Νετανιάχου. Ωστόσο, ανέφερε ότι βρισκόταν σε «ενεργό διάλογο» με τη νομική υπηρεσία της πόλης σχετικά με το ζήτημα. «Ό,τι μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη, αυτό θα κάνουμε», πρόσθεσε ο Μαμντάνι.

«Αλλά δεν πρόκειται να θεσπίσουμε δικούς μας νόμους για τον σκοπό αυτό». Το ένταλμα που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για τη σύλληψη του Νετανιάχου και άλλων Ισραηλινών ηγετών τούς κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της «χρήσης της λιμοκτονίας ως μεθόδου πολέμου, καθώς και της δολοφονίας, του διωγμού και άλλων απάνθρωπων πράξεων».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία, ο Μαμντάνι χαρακτήρισε τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως γενοκτονία και τον Νετανιάχου ως εγκληματία πολέμου, δηλώνοντας στους New York Times τον Σεπτέμβριο ότι θα διέταζε το NYPD να συλλάβει τον Νετανιάχου στην περίπτωση που εκείνος πατούσε ποτέ το πόδι του στην πόλη. Παράλληλα, καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 ως «φρικτό έγκλημα πολέμου».

«Υποστηρικτής της Χαμάς ο Μαμντάνι», λέει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη εκστρατεία επανεκλογής τον Οκτώβριο, υποβάθμισε τις απειλές του Μαμντάνι περί σύλληψης κατά τη διάρκεια πρόσφατης ραδιοφωνικής του εμφάνισης, δηλώνοντας ότι δεν ανησυχεί.

Αν και ο Μαμντάνι αρνείται την κατηγορία, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μαμντάνι υποστηρίζει τη Χαμάς. «Είναι με το μέρος των τρομοκρατών», δήλωσε ο Νετανιάχου στον ραδιοφωνικό σταθμό WABC της Νέας Υόρκης. «Και πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι πως δεν αναγνωρίζει, και δεν τον απασχολεί, το γεγονός ότι όσοι μισούν τους Εβραίους και το Ισραήλ, τελικά μισούν και την Αμερική»