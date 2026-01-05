Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ»

Η ηγέτις της βενεζουελανικής αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αναφέρθηκε στις μαζικές κινητοποιήσεις Βενεζουελάνων σε διάφορα σημεία του κόσμου.
Σύμφωνα με τη δήλωσή της, πολίτες της Βενεζουέλας συγκεντρώθηκαν σε 30 χώρες και 130 πόλεις, εκφράζοντας τη στήριξή τους σε αυτό που η ίδια χαρακτήρισε ως «σημαντικό βήμα» προς μια πολιτική μετάβαση στη χώρα.
Αναφορά στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες
Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ματσάδο σημείωσε ότι πολλοί Βενεζουελάνοι εκφράζουν ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και την κυβέρνησή του.
Όπως ανέφερε, η στάση της αμερικανικής διοίκησης ερμηνεύεται από την αντιπολίτευση ως υποστήριξη σε ζητήματα που σχετίζονται με τη νομιμότητα και τη θεσμική τάξη.
Η Ματσάδο υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με την ίδια, η Βενεζουέλα μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά βασικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε τομείς όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, η δημοκρατική διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής ατζέντας της αντιπολίτευσης για την επόμενη ημέρα στη χώρα.
Κλείνοντας τη δημόσια τοποθέτησή της, η Ματσάδο εξέφρασε την εκτίμηση ότι η «ελευθερία της Βενεζουέλας» βρίσκεται κοντά. Αναφέρθηκε επίσης στην προσδοκία επιστροφής πολλών Βενεζουελάνων που έχουν μεταναστεύσει, τονίζοντας ότι η κοινωνική επανένωση αποτελεί βασικό στόχο για το μέλλον.
