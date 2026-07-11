Η καταδίκη της Μαρίν Λε Πεν για κατάχρηση δημοσίων πόρων επικυρώθηκε την Τρίτη από το Εφετείο του Παρισιού. Ωστόσο, η ηγέτιδα του Rassemblement National (RN) ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Cour de Cassation, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της απόφασης.

Το Εφετείο έκρινε τη Λε Πεν ένοχη για την κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή στελεχών και προσωπικού του κόμματός της αντί για κοινοβουλευτικούς βοηθούς.

Υποψήφια με βραχιολάκι;

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο έτη με αναστολή, ενώ το ένα έτος θα εκτιθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Παράλληλα, η Λε Πεν καλείται να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία. Με την προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο, η Λε Πεν επιδιώκει την επανεξέταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο ένδικο μέσο.

Η Μαρίν Λεπέν κάνει ομιλία | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Η υπόθεση, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας, καθώς η τελική έκβαση των δικαστικών διαδικασιών ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία της Λε Πεν ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Παρά την καταδίκη της, το δικαστήριο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης του εκλέγεσθαι, επιτρέποντας στη Μαρίν Λε Πεν να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας. Η απόφαση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ίδια και οι πολιτικοί της σύμμαχοι είχαν χαρακτηρίσει την αρχική εκλογική απαγόρευση ως αντιδημοκρατική.

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Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Λε Πεν ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις επόμενες προεδρικές εκλογές, δηλώνοντας πως «δεν υπάρχει πλέον κανένα σενάριο» στο οποίο δεν θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Η έφεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή εκτέλεσης της ποινής, γεγονός που σημαίνει ότι, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, δεν θα υποχρεωθεί να εκτίσει την ποινή ούτε να φορέσει το ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Το ηλεκτρονικό βραχιόλι συνοδεύεται συνήθως από περιοριστικούς όρους, όπως η υποχρέωση παραμονής στην κατοικία κατά τις βραδινές ώρες, κάτι που θα μπορούσε να δυσχεράνει σημαντικά μια προεκλογική εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου ενδέχεται να εκδοθεί πριν από τις προεδρικές εκλογές, πιθανότατα έως τις αρχές Απριλίου, αν και το σχετικό χρονοδιάγραμμα μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικασίας.

Τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από την απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Γαλλίας (Cour de Cassation), στο οποίο η Μαρίν Λε Πεν έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφύγει.

Εάν το δικαστήριο ανατρέψει την απόφαση του Εφετείου πριν από τις προεδρικές εκλογές, η υπόθεση θα παραπεμφθεί για νέα εκδίκαση. Μέχρι τότε, η Λε Πεν δεν θα θεωρείται τελεσίδικα καταδικασμένη και δεν θα υποχρεωθεί να εκτίσει την ποινή της, ούτε να φορέσει το ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Αντίθετα, εάν το Cour de Cassation επικυρώσει την απόφαση του Εφετείου, η καταδίκη θα καταστεί οριστική και η Λε Πεν θα πρέπει να εκτίσει την ποινή που της έχει επιβληθεί, συμπεριλαμβανομένου του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Πάντως, λόγω της διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών, εκτιμάται ότι ακόμη και σε αυτό το ενδεχόμενο είναι δύσκολο να υποχρεωθεί να φορέσει το βραχιόλι για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τις προεδρικές εκλογές, εφόσον αυτό συμβεί.

Είναι σίγουρη η υποψηφιότητά της;

Παρά τις τελευταίες εξελίξεις, η υποψηφιότητα της Μαρίν Λε Πεν δεν θεωρείται απολύτως εξασφαλισμένη.

Σύμφωνα με νομικούς αναλυτές, υπάρχει το ενδεχόμενο η απαγόρευση του εκλέγεσθαι να επανέλθει, εφόσον το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει την απόφαση του Εφετείου και παραπέμψει την υπόθεση σε νέα δίκη.

Σε αυτό το σενάριο, η τελική απόφαση για το αν η Λε Πεν θα μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές ενδέχεται να ληφθεί από το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας, το οποίο αποτελεί τον ανώτατο συνταγματικό θεσμό της χώρας.

Η ίδια, πάντως, απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη υποστήριξε ότι οι εκτιμήσεις των νομικών εμπειρογνωμόνων είναι λανθασμένες και επανέλαβε ότι σκοπεύει να διεκδικήσει κανονικά την προεδρία της Γαλλίας.