Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας οι Αρχές - Δεν υπάρχει δικαιολογία» λέει η οικογένεια

Βαθιά συγκλονισμένη είναι η οικογένεια της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, η οποία εντοπίστηκε νεκρή από οικιακή βοηθό στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η νεαρή ηθοποιός και απόγονος μίας εκ των σημαντικότερων εφοπλιστικών οικογενειών της Ελλάδας, είχε επιστρέψει πρόσφατα από διακοπές στο Πόρτο Χέλι και, σύμφωνα με συγγενείς της, ήταν «απόλυτα υγιής». Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά, παρουσίασε συμπτώματα όπως ζάλη, φαγούρα και υψηλό πυρετό και τελικά εξέπνευσε στο σπίτι της.

Παρά την τραγωδία, η οικογένεια παραμένει χωρίς απαντήσεις, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση καθυστέρησε για δύο εβδομάδες, καθιστώντας αδύνατη ακόμη και την ταφή της άτυχης κοπέλας. Η νεκροψία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μόλις σήμερα (25/09), σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail.

«Παίζουν με τον πόνο μας»

«Είναι εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Παίζουν με τη θλίψη μας», δήλωσε εξοργισμένος συγγενής της οικογένειας, ενώ πρόσθεσε: «Χάσαμε τη Μαρίσσα και περιμένουμε τόσο καιρό για να μάθουμε τι συνέβη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την καθυστέρηση».

Η μητέρα της Μαρίσσας, Μπέσυ Λαΐμου, και ο πατέρας της, Διαμαντής Λαΐμος, έχουν ήδη αναθέσει σε νομική ομάδα την υποβολή μήνυσης για ιατρική αμέλεια κατά του University College London Hospital (UCLH).

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι, παρότι η 30χρονη εξέφρασε ανησυχίες για την κατάστασή της σε δύο νοσοκομεία του Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένου του UCLH, της χορηγήθηκε μόνο αντιβίωση και τελικά αποχώρησε χωρίς να εξεταστεί από γιατρό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με μαρτυρίες της οικογένειας:

Η Μαρίσσα άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου, με πυρετό 39°C, φαγούρα και ζαλάδες.

Παρότι κάλεσε ασθενοφόρο, αποφάσισε να μείνει σπίτι και να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Την επόμενη ημέρα, επισκέφθηκε την ιδιωτική κλινική Leaders in Oncology Care (LOC) , στην Harley Street, όπου υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις και της χορηγήθηκε αντιβίωση και αντιισταμινικά.

, στην Harley Street, όπου υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις και της χορηγήθηκε αντιβίωση και αντιισταμινικά. Λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, οι γιατροί κάλεσαν ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο UCLH.

Εκεί, σύμφωνα με την οικογένεια, εξετάστηκε μόνο από νοσηλευτές και όχι από γιατρό. Αφού πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις, κρίθηκε ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο.

Η Μαρίσσα πήρε αντιβιοτικά για το σπίτι, ωστόσο η κατάστασή της δεν βελτιώθηκε και τελικά βρέθηκε νεκρή το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου από την οικιακή βοηθό.

Αιτία θανάτου

Η οικογένεια αναφέρει ότι η προκαταρκτική διάγνωση που τους κοινοποιήθηκε κάνει λόγο για «τοξικό αποτέλεσμα δηλητηρίου» από δάγκωμα ή τσίμπημα εντόμου ή ζώου — ωστόσο δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί επίσημη ιατροδικαστική εξέταση για να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτή την εκδοχή.

«Στην Ελλάδα, η νεκροψία διαρκεί δύο ώρες. Στο Λονδίνο περιμένουμε δύο εβδομάδες χωρίς καμία ενημέρωση», λέει μέλος της οικογένειας.

Η ζωή της Μαρίσσας

Παρά την εύπορη καταγωγή της — είναι μέλος της ιστορικής οικογένειας Λέμος — η Μαρίσσα είχε χαράξει δική της πορεία. Σπούδασε μιούζικαλ και θέατρο στη Νέα Υόρκη και την Αριζόνα και εργαζόταν ως νηπιαγωγός και ηθοποιός στο Λονδίνο.

Πρόσφατα, είχε ανεβάσει δική της παραγωγή του Ρωμαίος και Ιουλιέτα, στον ρόλο της Ιουλιέτας, ενώ ετοιμαζόταν για νέο ανέβασμα του Όλιβερ.

Παράλληλα, είχε δώσει σκληρή μάχη με τον καρκίνο του μαστού και μια σπάνια αυτοάνοση νόσο (HLH), την οποία είχε καταφέρει να ξεπεράσει τους προηγούμενους μήνες.

«Η κόρη μου χάθηκε χωρίς λόγο»

Η μητέρα της, Μπέσυ, φέρεται να είπε: «Έχασα το παιδί μου για το τίποτα. Κανείς δεν την εξέτασε σοβαρά, δεν την αντιμετώπισαν με τη δέουσα προσοχή. Ήταν επείγον. Και τώρα δεν θα την ξαναδώ ποτέ».

Η οικογένεια έχει ήδη ετοιμάσει εικονοστάσι στο σπίτι τους στο Knightsbridge, όπου φίλοι και συγγενείς μπορούν να αφήνουν σημειώματα και να ανάβουν κεριά στη μνήμη της.

Η σορός της Μαρίσσας πρόκειται να ταφεί σε οικογενειακό τάφο στην Αθήνα, μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το University College London Hospital δήλωσε:

«Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι από τον θάνατο της Μαρίσσας Λέμος. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της. Έχουμε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, όπως είναι η διαδικασία σε περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της νεκροψίας και θα συνεργαστούμε πλήρως με τις αρχές».

Το Inner West London Coroner’s Court επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση διερευνάται.

Πηγή: Daily Mail