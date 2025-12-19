Μάρκο Ρούμπιο για τις συνομιλίες στο ουκρανικό: «Υπάρχει πρόοδος αλλά έχουμε ακόμα δρόμο»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Παρασκευή (19/12) πως οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν ως στόχο την επιβολή μιας συμφωνίας σε κανέναν, προσθέτοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά «υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι «τα τελευταία ζητήματα είναι πάντα τα πιο δύσκολα», σύμφωνα με το Reuters.

«Στο τέλος τέλος, από αυτούς εξαρτάται να συνάψουν συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία. Πρέπει αυτές να το θέλουν», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μέρος των συνομιλιών για την Ουκρανία το Σάββατο στο Μαϊάμι και πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται Παρασκευή και Σάββατο.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα αρχίσουν έναν νέο γύρο συνομιλιών την Παρασκευή με την αμερικανική ομάδα σχετικά με προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, σκοπεύουν επίσης να συναντήσουν τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters, καθώς οι Αμερικανοί μεσολαβητές συνεχίζουν να προσπαθούν για την επίτευξη συμφωνίας για να τεθεί τέλος στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ δεν ανησυχούν για τη στήριξη της Ρωσίας στη Βενεζουέλα»

Οι ΗΠΑ δεν ανησυχούν για τη στήριξη που παρέχει η Ρωσία στη Βενεζουέλα, την ώρα που εξαπολύουν πλήγματα σε πλοιάρια τα οποία κατηγορούν ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, στον Ειρηνικό και την Καραϊβική, δήλωσε επίσης ο Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει συγκεντρώσει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή της Καραϊβικής, ένα αεροπλανοφόρο, πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη. «Δεν ανησυχούμε για μια κλιμάκωση με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα» επειδή «πάντα αναμένουμε» ότι η Μόσχα θα παρέχει «ρητορική υποστήριξη στο καθεστώς του Μαδούρο» όμως «αυτός δεν είναι ένας παράγοντας για το πώς θα εξετάσουμε όλο αυτό το θέμα», είπε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι η τρέχουσα κατάσταση με το καθεστώς της Βενεζουέλας είναι απαράδεκτη για τις ΗΠΑ» οι οποίες θεωρούν «παράνομο τον Μαδούρο». Υποστήριξε επίσης ότι οι αντάρτικες οργανώσεις ELN και FARC της Κολομβίας δρουν ανοιχτά και ελέγχουν εδάφη εντός της Βενεζουέλας «και σε αυτό επικεντρωνόμαστε».

Ο στόχος της Ουάσινγκτον, τόνισε, «είναι η περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια και το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει κατ’ επανάληψη ότι επίκεινται χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα. Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές λένε ότι η κυβέρνηση τους παρέχει ελάχιστες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Δεν συνέβη τίποτα που να απαιτεί από εμάς να ενημερώσουμε το Κογκρέσο ή να λάβουμε την έγκρισή του ή να περάσουμε το κατώφλι του πολέμου», είπε ο Ρούμπιο.