Μάταιες οι προσπάθειες να «φρενάρουν» τον Τραμπ: «Εγώ θα διαλέξω τον ηγέτη του Ιράν», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος

Αν και η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν «εγκαταλείπει τις προσπάθειες» λέγοντας ότι εκείνος θα επιλέξει την ηγεσία του Ιράν, μιλώντας στο Axios.

Συγκεκριμένα, αφού δήλωσε ότι πρέπει να εμπλακεί προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, συμπλήρωσε:«Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι αδύναμος. Πρέπει να εμπλακώ στον διορισμό, όπως με τη Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα»

Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», συνέχισε ο Τραμπ.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ψηφοφορία στη Βουλή Αντιπροσώπων για εμπλοκή Τραμπ

Την ίδια στιγμή, οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν επί ενός σχεδίου που κατέθεσαν ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι και ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα, το οποίο θα υποχρέωνε τον Αμερικανό πρόεδρο να πάρει την άδεια του Κογκρέσου προτού συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πολλοί Δημοκρατικοί βουλευτές ισχυρίζονται ότι θέλουν να επιβεβαιώσουν εκ νέου την εξουσία του Κογκρέσου, του μόνου οργάνου που εξουσιοδοτείται από το αμερικανικό Σύνταγμα να κηρύξει πόλεμο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε εσκεμμένα να λάβει την άδεια του Κογκρέσου για αυτόν τον πόλεμο που επέλεξε, ένας πόλεμο που έχει ήδη επεκταθεί σε περισσότερες από 10 χώρες της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Όμως, αν και το Κογκρέσο είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη αρχή για να κηρύξει πόλεμο, ένας νόμος του 1973 επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ να διατάσσει περιορισμένης έκτασης στρατιωτικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης που δημιουργεί μια επίθεση εναντίον της χώρας.

Το σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής θα ζητά από τον πρόεδρο να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από «μη εξουσιοδοτημένες εχθροπραξίες» στο Ιράν, εκτός κι αν το Κογκρέσο εγκρίνει την επιχείρηση.

Μια γραμμή που οι Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται να υιοθετήσουν, με τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, να την περιγράφει ως μία «φρικτή, επικίνδυνη ιδέα», που «θα ισχυροποιούσε τους εχθρούς μας».

