Μάθιου Πέρι: Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης ο βοηθός του - Ο ρόλος του στον θάνατο του ηθοποιού

Σε τρία χρόνια και πέντε μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, που ζούσε μαζί του και είχε κεντρικό ρόλο στην πορεία του σταρ της σειράς «Τα Φιλαράκια» προς τον εθισμό στην κεταμίνη, καθώς και στη χορήγηση της θανατηφόρας δόσης του ναρκωτικού.

Στον 60χρονος Κένεθ Ιουαμάσα επιβλήθηκαν επίσης από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες δύο χρόνια επιτήρησης και πρόστιμο 10.000 δολαρίων.

Ήταν η πέμπτη και τελευταία καταδίκη στο πλαίσιο της έρευνας και των διώξεων που διήρκεσαν δυόμισι χρόνια μετά τον θάνατο του Πέρι, σε ηλικία 54 ετών, στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Ο ρόλος του Ιουαμάσα στον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ο Ιουαμάσα βρισκόταν συνεχώς δίπλα στον Πέρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, λειτουργώντας ως κάποιος που τροφοδοτούσε την εξάρτησή του, μετέφερε ναρκωτικά και ουσιαστικά ως ανεπίσημος «γιατρός». Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Πέρι ζωντανό και εκείνος που τον βρήκε νεκρό στο τζακούζι του.

Ήταν επίσης ο πρώτος που ήρθε σε συμφωνία με τους εισαγγελείς, παραδεχόμενος την ενοχή του τον Αύγουστο του 2024 για συνωμοσία διακίνησης κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο και έγινε ο βασικότερος μάρτυρας κατηγορίας.

Οι δικηγόροι του Ιουαμάσα ανέφεραν σε δικαστικό έγγραφο ότι ήταν υπάλληλος που εκτελούσε τις επιθυμίες του εργοδότη του και ότι βρισκόταν σε μια «ιδιαίτερα ευάλωτη θέση» στη σχέση του με τον Πέρι. «Με λίγα λόγια, δεν μπορούσε “απλώς να πει όχι”. Αυτή η αδυναμία είχε τραγικές συνέπειες».

Μέλη της οικογένειας του Πέρι ξεκαθάρισαν με επιστολές προς τη δικαστή θεωρούσαν τον Ιουαμάσα τον βασικό υπεύθυνο για τον θάνατό του αφού ως παλιός φίλος πίστευαν ότι θα τον βοηθούσε να παραμείνει νηφάλιος, αλλά αντίθετα ενίσχυσε τις χειρότερες παρορμήσεις ενός ανθρώπου που πάλευε σε όλη του τη ζωή με τον εθισμό.

«Ο Μάθιου εμπιστευόταν τον Κένι. Κι εμείς εμπιστευόμασταν τον Κένι. Η σημαντικότερη αποστολή του -μακράν- ήταν να είναι ο σύντροφος και προστάτης του γιου μου στον αγώνα του κατά του εθισμού», έγραψε η μητέρα του Πέρι, Σούζαν Μόρισον. «Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα».

Ο Πέρι είχε προσλάβει τον Ιουαμάσα το 2022 και του κατέβαλλε 150.000 δολάρια ετησίως για να μένει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες και να εργάζεται ως προσωπικός βοηθός.

Ο ηθοποιός λάμβανε νόμιμα κεταμίνη ως θεραπεία για την κατάθλιψη -μια χρήση που γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένη, παρότι δεν αποτελεί την κύρια εγκεκριμένη ένδειξη του φαρμάκου. Ωστόσο, ζητούσε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που ήταν διατεθειμένος να του χορηγήσει ο γιατρός του.

Σύμφωνα με τη συμφωνία ομολογίας του Ιουαμάσα, προμηθευόταν παράνομα κεταμίνη από άλλον γιατρό, τον Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος του έμαθε πώς να κάνει τις ενέσεις. Ο Πλασένσια καταδικάστηκε τον Ιούλιο σε δυόμισι χρόνια φυλάκισης.

Ο Ιουαμάσα άρχισε επίσης να αγοράζει κεταμίνη από γνωστό του Πέρι, τον Έρικ Φλέμινγκ, ο οποίος την προμηθευόταν από διακινητή του δρόμου. Ο Φλέμινγκ καταδικάστηκε πριν από δύο εβδομάδες σε δύο χρόνια φυλάκισης.

Η διακινήτρια Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», καταδικάστηκε στις 8 Απριλίου σε 15 χρόνια φυλάκισης.

Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του Πέρι, ο Ιουαμάσα του έκανε ενέσεις έξι έως οκτώ φορές την ημέρα. Στις 23 Οκτωβρίου 2023, χορήγησε στον 54χρονο ηθοποιό μεγάλη δόση κεταμίνης και έφυγε για να κάνει δουλειές.

Όταν επέστρεψε, βρήκε τον Πέρι νεκρό στο τζακούζι. Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες κατέληξε ότι η κεταμίνη ήταν η κύρια αιτία θανάτου, ενώ ο πνιγμός αποτέλεσε δευτερεύουσα αιτία.