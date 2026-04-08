Μάθιου Πέρι: Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση για τον θάνατό του

Καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», για τη διακίνηση ναρκωτικών που οδήγησαν στον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι.

Η Σάνγκα είχε δηλώσει ένοχη τον περασμένο Σεπτέμβριο σε πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο ή σωματική βλάβη.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι

Ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι, πολύ αγαπητός από τον ρόλο του Τσάντλερ στη σειρά «Φιλαράκια» αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης για χρόνια. Βρέθηκε νεκρός στο υδρομασάζ του σπιτιού του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης.

Η κεταμίνη είναι ένα διαχωριστικό αναισθητικό με ορισμένες παραισθησιογόνες επιδράσεις και προορίζεται να χορηγείται μόνο από γιατρό.

Πριν από την ανακοίνωση της ποινής, η θετή μητέρα του Πέρι, Ντέμπι Πέρι, ζήτησε από τον δικαστή να επιβάλει τη μέγιστη δυνατή ποινή.

Η Σάνγκα προκάλεσε «ανεπανόρθωτη» ζημιά, δήλωσε η Ντέμπι Πέρι σε γραπτή κατάθεση προς το δικαστήριο της Καλιφόρνιας την Τρίτη.

«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Εσύ, που είχες την ικανότητα να βγάζεις χρήματα με θεμιτούς τρόπους, επέλεξες τον δρόμο που πληγώνει τους ανθρώπους», είπε. «Παρακαλώ επιβάλετε τη μέγιστη ποινή σε αυτήν την άκαρδη γυναίκα, ώστε να μην μπορέσει να βλάψει άλλες οικογένειες όπως τη δική μας.»

Ομοσπονδιακές αρχές εντόπισαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι της Σάνγκα στο Λος Άντζελες και την κατηγόρησαν ότι προμήθευε το ενέσιμο ναρκωτικό από «αποθήκη» στο Βόρειο Χόλιγουντ τουλάχιστον από το 2019.

Βρέθηκαν επίσης χιλιάδες χάπια που περιείχαν μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.

Αρχικά η Σάνγκα αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά συμφώνησε να αλλάξει την απολογία της τον Αύγουστο, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της δίκης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, δήλωσε επίσης ένοχη για την πώληση κεταμίνης σε έναν άνδρα ονόματι Κόντι ΜακΛόρι τον Αύγουστο του 2019, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες μετά την αγορά από υπερβολική δόση, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αντιμετώπιζε ποινή έως και 65 χρόνια ομοσπονδιακής φυλάκισης.

Η Σάνγκα κρατείται από τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

Πολλές επιστολές υποστήριξης προς τη Σάνγκα κατατέθηκαν επίσης στο δικαστήριο από την οικογένεια και φίλους της.

Οι δικηγόροι της ζήτησαν τον Μάρτιο από τον δικαστή επιεικέστερη ποινή, υποστηρίζοντας ότι «έχει αναλάβει την ευθύνη για σοβαρή εγκληματική συμπεριφορά» και δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Η Σάνγκα είναι ένα από τα πέντε άτομα -συμπεριλαμβανομένων γιατρών και του βοηθού του ηθοποιού- που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, προμήθευσαν κεταμίνη στον Πέρι, εκμεταλλευόμενοι την εξάρτησή του για οικονομικό όφελος και οδηγώντας στον θάνατό του από υπερβολική δόση.

Ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια, που προμήθευε τον ηθοποιό με κεταμίνη τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο σε 30 μήνες φυλάκιση.

Επίσης τον Δεκέμβριο, ο γιατρός Μαρκ Τσάβες, που πούλησε την κεταμίνη στον Πέρι, καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό και τρία χρόνια επιτήρησης.

Ο γιατρός από το Σαν Ντιέγκο παραδέχθηκε ότι προμηθευόταν κεταμίνη από την κλινική του και από χονδρέμπορο μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και την πωλούσε στον Πλασένσια, ο οποίος με τη σειρά του την προμήθευε στον Πέρι.

Ο προσωπικός βοηθός του Πέρι, Κένεθ Ιβαμάσα, που βοήθησε στην αγορά και τη χορήγηση της κεταμίνης, αναμένεται να καταδικαστεί αργότερα αυτόν τον μήνα, αλλά η νομική του ομάδα έχει ζητήσει αναβολή.

Ο Έρικ Φλέμινγκ, που πούλησε στον Πέρι κεταμίνη την οποία είχε προμηθευτεί από τη Σάνγκα, αναμένεται να καταδικαστεί τον Ιούνιο.

