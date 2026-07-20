Το ελληνικών συμφερόντων αλλά με σημαία Μάλτας δεξαμενόπλοιο Cavos Maleas φέρεται να έχει δεχθεί πολύ σοβαρά χτυπήματα και να έχει εγκαταλειφθεί από το πλήρωμα του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημιές έχουν σημειωθεί και στο «Αχελώος» με σημαία Λιβερίας.

Δύο περιστατικά προς εξακρίβωση αναφέρονται ακόμη στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως είναι καλά στην υγεία τους οι εφτά Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται ανάμεσα στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου NISOS IOS, με σημαία Μάλτας.

Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο.

Στο δεξαμενόπλοιο Asia σημαίας Λιβερίας και ελληνικής ιδιοκτησίας, που χτυπήθηκε στο Νοβοροσίσκ και φέρεται να υπέστη υλικές ζημιές, δεν αναφέρεται ότι επέβαιναν Έλληνες.