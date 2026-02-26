Μαύρο ρεκόρ για τους δημοσιογράφους: 129 νεκροί ρεπόρτερ το 2025 - Το 81% σκότωσε ο στρατός στο Ισραήλ

Μαύρο «ρεκόρ» έκαναν οι δημοσιογράφοι φέτος καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), το 2025 σκοτώθηκαν 129 κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και μάλιστα τα 2/3 «έφυγαν» από ισραηλινά πυρά.

Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία οι δολοφονίες μελών του Τύπου έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα και που το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για περίπου τα δύο τρίτα του συνόλου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε στη Νέα Υόρκη.

Οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν 86 δημοσιογράφους πέρυσι, σύμφωνα με την CPJ, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Παλαιστίνιοι που έκαναν ρεπορτάζ από τη Γάζα.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει επίσης 31 εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που σκοτώθηκαν σε μια επίθεση εναντίον ενός κέντρου μέσων ενημέρωσης των Χούτι στη Υεμένη, η οποία περιγράφεται από την οργάνωση ως η δεύτερη πιο θανατηφόρα επίθεση εναντίον δημοσιογράφων που έχει καταγράψει ποτέ.

Το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για το 81% των 47 δολοφονιών που το CPJ χαρακτήρισε ως σκόπιμες ή «δολοφονίες». Ανέφερε ότι ο πραγματικός αριθμός ήταν πιθανώς υψηλότερος, λόγω των περιορισμών πρόσβασης που δυσχέραιναν την επαλήθευση στη Γάζα.

Στο παρελθόν ο στρατός του Ισραήλ, έχει δηλώσει ότι οι δυνάμεις του στη Γάζα στοχεύουν μόνο μαχητές, αλλά ότι η δράση σε ζώνες μάχης ενέχει εγγενείς κινδύνους. Το Ισραήλ αναγνώρισε ότι στοχεύσε το κέντρο μέσων ενημέρωσης στη Υεμένη τον Σεπτέμβριο, περιγράφοντάς το τότε ως προπαγανδιστικό όργανο των Χούτι.

Σε αρκετές περιπτώσεις, το Ισραήλ έχει παραδεχτεί ότι στόχευσε δημοσιογράφους στη Γάζα που, όπως ισχυρίστηκε, είχαν σχέσεις με τη Χαμάς, χωρίς όμως να προσκομίσει επαληθεύσιμα στοιχεία. Διεθνείς ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά ότι οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν είχαν σχέσεις με μαχητές. Το CPJ χαρακτήρισε τις κατηγορίες του Ισραήλ «θανατηφόρες συκοφαντίες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί είναι Παλαιστίνιοι δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν επιτρέπει σε ξένους να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Έκθεση 2025: Οι πιο θανατηφόρες χώρες για τους δημοσιογράφους

Σύμφωνα με την έκθεσή που φέρνει στη δημοσιοότητα ο Guardian, με τη Γάζα και την Υεμένη σύνολο να έχουν 104 νεκρούς δημοσιογράφους, οι πιο θανατηφόρες χώρες για τους δημοσιογράφους είναι οι εξής:

Γάζα

Υεμένη

Σουδάν (9 νεκροί)

Μεξικό (6 νεκροί)

Φιλιππίνες (3 νεκροί)

Oυκρανία (4 νεκροί)