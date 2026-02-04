Μαζικές απολύσεις στη Washington Post: Ξηλώνεται το δίκτυο ξένων ανταποκριτών

Η Washington Post, που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος, ξεκίνησε σήμερα ένα εκτεταμένο σχέδιο απολύσεων, σύμφωνα με πηγές και δημοσιεύματα, καθώς η ιστορική αμερικανική εφημερίδα αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές και οργανωτικές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, πολλοί ξένοι ανταποκριτές οδηγούνται στην έξοδο, ενώ ιδιαίτερα πλήγματα δέχονται τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στο κύμα περικοπών.

Το Post Guild, το συνδικάτο των εργαζομένων της εφημερίδας, προειδοποίησε ότι «δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του μέσου».

Όπως επισημαίνει, μόνο τα τελευταία τρία χρόνια το προσωπικό της Washington Post έχει μειωθεί κατά περίπου 400 εργαζομένους, τονίζοντας ότι αντιτίθεται κατηγορηματικά σε οποιαδήποτε νέα μείωση θέσεων εργασίας.

Εργαζόμενος που περιλαμβάνεται στις απολύσεις δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «ολόκληρη η ομάδα που καλύπτει τη Μέση Ανατολή», καθώς και «οι περισσότεροι ξένοι ανταποκριτές», πρόκειται να χάσουν τη δουλειά τους.

Η Washington Post, η εφημερίδα που αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση εδώ και χρόνια.

