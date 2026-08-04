Με 100χιλ. το μήνα θα βλέπετε πρώτοι τις αναρτήσεις του Τραμπ - Η σκοτεινή αλήθεια για την υπηρεσία

Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Αμερικανού προέδρου έχει αρχίσει να πουλάει VIP πρόσβαση στις αναρτήσεις που κάνει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι επιφανείς χρήστες. Τι πληρώνεις; Βλέπεις τις αναρτήσεις λίγο νωρίτερα από τους άλλους χρήστες. Και αυτό κοστίζει μέχρι και 100.000 δολάρια τον μήνα.

Το Truth Social, η πλατφόρμα του Τραμπ - που εμπνεύστηκε από το Twitter (το τωρινό Χ) όταν ο ρεπουμπλικάνος είχε εκδιωχθεί από το μέσο - έχει αρχίσει να προσφέρει υψηλής ταχύτητας ροή πληροφοριών σε τράπεζες και εταιρείες συναλλαγών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρώσουν μέχρι και 100.000 δολάρια τον μήνα για να έχουν τη δυνατότητα να δουν τα στοιχεία γρηγορότερα.

Η υπηρεσία θα καλύπτει λογαριασμούς ατόμων υψηλού κύρους, όπως έχει ανακοινωθεί, αλλά θα είναι αυτός του προέδρου ο πιο σημαντικός. Σημειώνεται πως έχει 12,9 εκατομμύρια ακολούθους. Ο δεύτερος πιο δημοφιλής είναι του γιου του, Ντον Τζούνιορ με 7,5.

Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς για κατάχρηση εξουσίας

Το σχέδιο, που είχε πρωτο-συζητηθεί νωρίτερα το καλοκαίρι, έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στο Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, που κατηγορεί τον Τραμπ ότι καταχράται τη θέση του για να βγάλει χρήματα.

Σε επιστολή που έστειλαν την περασμένη εβδομάδα στον Πολ Άτκινς, πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής της Αγοράς, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Άνταμ Σκιφ απαίτησαν έρευνα για το κατά πόσον η συμφωνία ήταν νόμιμη.

«Αυτό φαίνεται να είναι μια εξωφρενική κατάχρηση του αξιώματος του προέδρου για προσωπικό του όφελος, που υπονομεύει τους καθημερινούς επενδυτές και την ακεραιότητα των αγορών μας, ενώ παράλληλα πλουτίζει τη Wall Street και άλλους πλούσιους εμπλεκόμενους» σημείωσαν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει σημαντικό οικονομικό συμφέρον στην Trump Media, με βάση ότι κατέχει περίπου το 41% της εταιρείας, και, ως εκ τούτου, πρόκειται να επωφεληθεί από την έναρξη αυτής της υπηρεσίας» επισημάνθηκε.

Τονίστηκε, δε, πως μέσω της δυνατότητας αυτής, οι πελάτες της υπηρεσίας θα μπορούν να επηρεάσουν την αγορά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβοκατεβαίνουν, μετά από κάθε ανάρτηση του Τραμπ για το Ιράν και τα σχέδιά του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Άλλο ένα παράδειγμα είναι η εταιρεία τεχνολογίας Palantir. Μετά από επαινετική ανάρτηση του προέδρου, είδε τις μετοχές της να ανεβαίνουν.

Η Wall Street Journal ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι τουλάχιστον πέντε εταιρείες είχαν εγγραφεί στην υπηρεσία.