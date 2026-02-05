Με Game of Thrones σχολίασε ο Μεντβέντεφ το τέλος της συμφωνίας ΗΠΑ - Ρωσίας για τα πυρηνικά

Με ένα σκοτεινό μήνυμα σχολίασε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, την λήξη ισχύος της συμφωνίας της χώρας του με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Λίγο μετά την εκπνοή της προθεσμίας για νέα συνθήκη μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων παγκοσμίως στα πυρηνικά, ο Μεντβέντεφ, ανήρτησε μία εικόνα από τη δημοφιλή σειρά Game of Thrones.

Πρόκειται για καρέ με τη φράση «Winter is Coming», που δεν προμηνύει και τις καλύτερες εξελίξεις.

«Αυτό ήταν. Για πρώτη φορά από το 1972, η Ρωσία (πρώην Σοβιετική Ένωση) και οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνία περιορισμού των στρατηγικών πυρηνικών όπλων» έγραψε.

Δείτε τη σχετική του ανάρτηση στο X:

That's it. For the first time since 1972, Russia (the former USSR) and the US have no treaty limiting strategic nuclear forces. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – all in the past. pic.twitter.com/D3TBZM9ffC — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 4, 2026



Σημειώνεται πως το πλέγμα των συμφωνιών για τον έλεγχο των εξοπλισμών ξεκίνησε να εγκαθίσταται εδώ και δεκαετίες, αμέσως μετά την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα το 1962, οπότε και θεωρείται ότι ο κόσμος έφθασε στο κοντινότερο σημείο μίας εκ προθέσεως πυρηνικής αναμέτρησης, και είχε ως στόχο να μειώσει τον κίνδυνο ενός καταστροφικού πυρηνικού πολέμου.

Παρότι υπήρχαν ελπίδες για επέκταση, αυτό δεν συνέβη μέχρι την τελευταία στιγμή και πλέον ΗΠΑ και Ρωσία θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν όσες πυρηνικές κεφαλές επιθυμούν.

Πιστεύεται ότι σημαντικός παίκτης θα είναι, πλέον, και η Κίνα.

Τα συνολικά στοκ των πυρηνικών κεφαλών μειώθηκαν στις 12.000 το 2025 από τις 70.000 το 1986, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία αναβαθμίζουν τα οπλικά τους συστήματα και η Κίνα υπερδιπλασίασε το οπλοστάσιό της στην περασμένη δεκαετία.