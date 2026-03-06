Με ωράριο «δημοσίου» η αποστολή του HMS Dragon στην Κύπρο: Καθυστέρηση λόγω «09:00 - 17:00» στο Πόρτσμουθ

Το πολεμικό πλοίο HMS Dragon δεν αναμένεται πλέον να αναχωρήσει για τη Μεσόγειο μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να ξεκινήσει την αποστολή του να υπερασπιστεί μια βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο από επιθέσεις του Ιράν.

Ο λόγος, σύμφωνα με το «The Telegraph», το ωράριο...«9 - 5». Συγκεκριμένα, η ναυτική βάση όπου πραγματοποιούνται οι επισκευές του λειτουργεί μόνο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με καταγγελία συνδικάτου.

Το πολεμικό πλοίο πρόκειται να σταλεί για την προστασία της βρετανικής βάσης στην Κύπρο, μετά την επίθεση με ιρανικά drones το περασμένο Σαββατοκύριακο, και αναχώρησή του έχει καθυστερήσει προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες συγκόλλησης και άλλες εργασίες συντήρησης από το προσωπικό.

Η καθυστέρηση οφείλεται στις μειωμένες ώρες εργασίας που επιβάλλει η νέα σύμβαση του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας και της ιδιωτικής εταιρείας Serco, στο πλαίσιο μέτρων για την «περικοπή του κόστους».

Χρακτηριστικά, η ανακοίνωση του συνδικάτου αναφέρει ότι βάση στο Πόρτσμουθ δεν λειτουργεί πλέον όλο το 24ωρο και συνήθως λειτουργεί από 09:00 έως 17:00 τις καθημερινές.