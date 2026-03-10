Μεγάλα «κεφάλια» πιέζουν τον Τραμπ να αποσυρθεί από το Ιράν: Τι κερδήθηκε και τι χάθηκε στη Μέση Ανατολή

Μέλη του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να τον παροτρύνουν, κεκλεισμένων των θυρών, να ανακοινώσει ένα σχέδιο αποχώρησης από τον πόλεμο με το Ιράν, ανέφερε η Wall Street Journal.

Η αμερικανική εφημερίδα πρόσθεσε, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ότι οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι πιέζουν τον Τραμπ να υποστηρίξει ότι ο στρατός «έχει σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στόχους του στον πόλεμο».

Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν παρουσιάσει ποικίλους καταλόγους πολεμικών στόχων, αυτοί γενικά καταλήγουν στην καταστροφή του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν, στην καταστροφή του ναυτικού του, στην παύση της υποστήριξης του Ιράν προς τους περιφερειακούς πληρεξουσίους του και στην αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Ιράν: Πέτυχαν, αλλά τι;

Η αναφορά ευθυγραμμίζεται με δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ τη Δευτέρα (9/3), στην οποία είπε ότι «ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα», χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία, ενώ ταυτόχρονα τόνισε ότι η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ είχε επιτύχει τους στόχους της.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λίβιτ διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

«Αυτή η ιστορία είναι γεμάτη ανοησίες από ανώνυμες πηγές», δήλωσε ο Λέβιτ. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτές οι πηγές δεν είναι του Προέδρου Τραμπ. Οι κορυφαίοι βοηθοί του προέδρου εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να διασφαλίσουν τη συνεχή επιτυχία της στρατιωτικής επιχείρησης και ο αρχιστράτηγος θα αποφασίσει τελικά πότε θα την τερματίσει».

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ορισμένοι από τους βοηθούς του Τραμπ τον έχουν προειδοποιήσει ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος θα επηρεάσει αρνητικά τη δημοτικότητά του, παρόλο που οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν επί του παρόντος τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Κατά συνέπεια, οι βοηθοί του Τραμπ είδαν την ανάγκη για μια πιο επιθετική στρατηγική στα μέσα ενημέρωσης για την προώθηση του πολέμου υπό το φως των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Βέβαια, το πόσα μπορεί να περισώσει, συμπτωματικά, η πολεμική καμπάνια του Ρεπουμπλικάνου στη Μέση Ανατολή είναι αμφισβητήσιμο. Επί του παρόντος, όπως εκθέτει δημοσίευμα του Economist, τα ποσοστά αποδοχής του, έως και τις 2 Μαρτίου του 2026, ήταν τα χαμηλότερα της 2ης θητείας του μέχρι τώρα, ακολουθώντας και πρωτική τάση.

Απαντώντας στο δημοσίευμα, η Λέβιτ επέμεινε: «Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει τον τερματισμό της απειλής που θέτει το ιρανικό καθεστώς και τη δολοφονία τρομοκρατών, και αυτό είναι που θα επιδιώξει να επιτύχει ο Πρόεδρος Τραμπ»..

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στην Wall Street Journal: «Ο Τραμπ δεν θα σταματήσει να πολεμά μέχρι να πετύχει μια ικανοποιητική νίκη, ειδικά δεδομένης της στρατιωτικής υπεροχής των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η εφημερίδα επικαλείται ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια του Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος εκπλήσσεται που το Ιράν δεν έχει παραδοθεί παρά τις συνεχιζόμενες αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.