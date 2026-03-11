Μεγάλη Βρετανία: Χιλιάδες συγγραφείς λένε «όχι» στην εκμετάλλευση των έργων τους από την AI

Η σύγκρουση μεταξύ δημιουργών και τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να κλιμακώνεται στο Λονδίνο, όπου περίπου 10.000 συγγραφείς, μεταξύ των οποίων οι Καζούο Ισιγκούρο, Φιλίπα Γκρέγκορι και Ρίτσαρντ Όσμαν, εξέδωσαν ένα «άδειο» βιβλίο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χρήση των έργων τους από το AI.

Η πρωτοφανής πρωτοβουλία τους- η έκδοση ενός βιβλίου που περιέχει μόνο μια λίστα με τα ονόματα των συντελεστών- έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

