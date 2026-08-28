Μεγάλη φωτιά κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο: Πάνω από 100 πυροσβέστες στο σημείο - Οι πρώτες εικόνες

Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο μετά από αναφορές για έκρηξη, και τα ντοκουμέντα που κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τους πυκνούς καπνούς να ξεχύνονται στον ουρανό.
Περίπου 125 πυροσβέστες και 20 πυροσβεστικά οχήματα έχουν επιχειρήσει στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που όπως μεταφέρει η mirror.co.uk, ξέσπασε σε μια βιομηχανική ζώνη στο Νίσντεν, στο βορειοδυτικό Λονδίνο.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου προειδοποίησε τους κατοίκους της άμεσης περιοχής να «κλείσουν πόρτες και παράθυρα» και να παραμείνουν μέσα όπου είναι δυνατόν λόγω του τεράστιου καπνού.
Δήλωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε: «Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε πυρκαγιά στο Χάνα Κλόουζ, στο Νίσντεν. Οι κάτοικοι της άμεσης περιοχής θα πρέπει να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, παραμένοντας μέσα όπου είναι δυνατόν, λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται».
- «Ξεφεύγει από τα ραντάρ»: Το ελληνικό νησί που αποθέωσε ο Guardian ως τον κρυφό παράδεισο της Ευρώπης
- Πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ στη Μύκονο - Συναγερμός στην αστυνομία
- Συγκλόνισε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα: «Έφυγε το σώμα του, η ψυχή του είναι μαζί μου»
- Θεσσαλονίκη: Πληγωμένο «αετόπουλο» πήγε στο Μετρό με νταλκά: «Είναι φαντασμαγορικό, αλλά χώρισα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.