Μεγάλη φωτιά κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο: Πάνω από 100 πυροσβέστες στο σημείο - Οι πρώτες εικόνες

Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο μετά από αναφορές για έκρηξη, και τα ντοκουμέντα που κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τους πυκνούς καπνούς να ξεχύνονται στον ουρανό.

Περίπου 125 πυροσβέστες και 20 πυροσβεστικά οχήματα έχουν επιχειρήσει στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που όπως μεταφέρει η mirror.co.uk, ξέσπασε σε μια βιομηχανική ζώνη στο Νίσντεν, στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Warehouse on fire in Wembley park.. pic.twitter.com/ofuKtjVE3t — London & UK Street News (@CrimeLdn) August 28, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου προειδοποίησε τους κατοίκους της άμεσης περιοχής να «κλείσουν πόρτες και παράθυρα» και να παραμείνουν μέσα όπου είναι δυνατόν λόγω του τεράστιου καπνού.

WARCH: Large fire reported near Wembley Stadium in London following reports of an explosion. pic.twitter.com/spZrxcr6fG — Scope Report (@ScopeReport_) August 28, 2026

Δήλωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε: «Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε πυρκαγιά στο Χάνα Κλόουζ, στο Νίσντεν. Οι κάτοικοι της άμεσης περιοχής θα πρέπει να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, παραμένοντας μέσα όπου είναι δυνατόν, λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται».