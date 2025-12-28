Το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Σκωτίας έδωσε σε οικογένεια να αποτεφρώσει λάθος σορό - Αποκαλύφθηκε μετά την τελετή

Έρευνα ξεκίνησε στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Σκωτίας, μετά το τραγικό λάθος να παραδώσει λάθος σώμα για τελετή αποτέφρωσης.

Συγκεκριμένα, το προσωπικό του νεκροτομείου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Queen Elizabeth (QEUH) στη Γλασκώβη παρέδωσε σε γραφείο τελετών μια σορό με εσφαλμένη σήμανση. Όταν διαπιστώθηκε το λάθος ήταν ήδη αργά, καθώς η τελετή αποτέφρωσης είχε ολοκληρωθεί.

Το NHS Greater Glasgow and Clyde απέδωσε το περιστατικό σε ανθρώπινο λάθος και δήλωσε ότι το εμπλεκόμενο προσωπικό έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Όπως μετέδωσε αρχικά η Scottish Sun, η οικογένεια που πίστευε ότι αποτεφρώνει τον δικό της άνθρωπο φέρεται να είναι απαρηγόρητη.

Το λάθος στέρησε επίσης από μια άλλη οικογένεια τη δυνατότητα να παραλάβει τα λείψανα του συγγενή της για την κηδεία.

Η συγγνώμη του NHS για το αδιανόητο λάθος

Ο Δρ Σκοτ Ντέιβιντσον, ιατρικός διευθυντής του NHS Greater Glasgow and Clyde, δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη και ειλικρινή μου συγγνώμη και προς τις δύο οικογένειες που επηρεάστηκαν.

Έχουμε εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες για την ταυτοποίηση και την επισήμανση των σορών από τη στιγμή της άφιξής τους στα νεκροτομεία μας έως την παράδοσή τους σε γραφείο τελετών.

Είναι βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι αυτές οι διαδικασίες δεν τηρήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση και ότι, ως αποτέλεσμα, προκλήθηκε σημαντική πρόσθετη οδύνη σε δύο οικογένειες σε μια ήδη πολύ δύσκολη περίοδο.

Ξεκινήσαμε άμεσα έρευνα για το περιστατικό και θα διασφαλίσουμε ότι τα διδάγματα που θα προκύψουν θα εφαρμοστούν.»

Η ανησυχία για το υπερσύγχρονο νοσοκομειακό συγκρότημα των 840 εκατομμυρίων λιρών

Το συγκρότημα του QEUH, κόστους 840 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο περιλαμβάνει και το Βασιλικό Νοσοκομείο Παίδων, είχε παρουσιαστεί ως ένα υπερσύγχρονο νοσοκομειακό συγκρότημα που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, όταν άνοιξε το 2015.

Ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα με επιδημίες λοιμώξεων, καθώς και ανησυχίες σχετικά με τα συστήματα ύδρευσης και εξαερισμού.

Τα ζητήματα αυτά διερευνώνται στο πλαίσιο της Έρευνας για τα Σκωτσέζικα Νοσοκομεία.

Η σκωτσέζικη κυβέρνηση δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχη» από το περιστατικό της αποτέφρωσης.

Εκπρόσωπος ανέφερε: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που ενεπλάκησαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό.

Έχουμε καταστήσει σαφές προς το NHS Greater Glasgow and Clyde ότι πρέπει να διερευνήσει πλήρως τις συνθήκες.

Θα εξετάσουμε επίσης προσεκτικά τα πορίσματα του ανώτερου επιθεωρητή ταφών, αποτεφρώσεων και γραφείων τελετών σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος.»