Ένα ζευγάρι σκαρφάλωσε στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη και ξεδίπλωσε ένα τεράστιο πανό με ένα σύνθημα υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη» έγραφε το πανό με λευκά, κεφαλαία γράμματα.
Οι δύο ακτιβιστές, ντυμένοι με αμάνικα, μαύρα μπλουζάκια, κρατιούνταν από την κεραία, στην άκρη του βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται στην κορυφή του κτιρίου, σε ύψος 443 μέτρων από το πεζοδρόμιο, στο κεντρικό Μανχάταν.
Δεν είναι σαφές προς το παρόν ποια ήταν τα άτομα αυτά, ούτε πώς κατάφεραν να ανέβουν εκεί.
Στη συνέχεια, όπως φαίνεται σε βίντεο του Fox News, ο ένας από τους δύο γονάτισε για να κάνει πρόταση γάμου. Έπειτα, αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν.
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