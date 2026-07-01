Ένα ζευγάρι σκαρφάλωσε στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη και ξεδίπλωσε ένα τεράστιο πανό με ένα σύνθημα υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη» έγραφε το πανό με λευκά, κεφαλαία γράμματα.

Οι δύο ακτιβιστές, ντυμένοι με αμάνικα, μαύρα μπλουζάκια, κρατιούνταν από την κεραία, στην άκρη του βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται στην κορυφή του κτιρίου, σε ύψος 443 μέτρων από το πεζοδρόμιο, στο κεντρικό Μανχάταν.

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Δεν είναι σαφές προς το παρόν ποια ήταν τα άτομα αυτά, ούτε πώς κατάφεραν να ανέβουν εκεί.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται σε βίντεο του Fox News, ο ένας από τους δύο γονάτισε για να κάνει πρόταση γάμου. Έπειτα, αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν.

BREAKING: Man appears to propose to woman at the top of the Empire State Building.



The pair were earlier seen climbing the spire and holding a banner reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." pic.twitter.com/rkGbsRvnMr — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026