Μελάνια Τραμπ: Σπάει τη σιωπή της για την ICE - «Είμαι κατά της βίας - Ενότητα στη Μινεάπολη»

Η Πρώτη Κυρία της Αμερικής Μελάνια Τραμπ έσπασε τη σιωπή της για όσα συμβαίνουν στη Μινεσότα, καλώντας σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου τους διαδηλωτές κατά της ICE να «διαμαρτυρηθούν ειρηνικά».
«Πρέπει να ενωθούμε. Ζητώ η ενότητα», δήλωσε συγκεκριμένα η Μελάνια Τραμπ στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News, αναφερόμενη στους πολίτες της Μινεάπολης.
Η έκκλησή της έρχεται μια ημέρα αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε «πολύ καλές» τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Κυβερνήτη Τιμ Γουόλζ και τον Δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας για τη δολοφονία του διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι από την ICE.
«Ξέρω ότι ο σύζυγός μου, ο πρόεδρος, είχε μια εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο και συνεργάζονται για να είναι ειρηνική και χωρίς ταραχές», επιβεβαίωσε η Μελάνια.
«Είμαι κατά της βίας» είπε και πρόσθεσε: «Παρακαλώ, αν διαμαρτυρόμαστε, να το κάνουμε ειρηνικά και πρέπει να ενωθούμε σε αυτές τις στιγμές».
- Tελικά πόσο κόστισε και πόσα έβγαλε ο «Καποδίστριας»;
- Δύο κύματα κακοκαιρίας έρχονται στην Αττική: Πότε θα επηρεαστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
- Γκρεγκ Μποβίνο: Καρατομήθηκε ο «νοσταλγός της Γκεστάπο» από διοικητής της ICE, κατ' εντολή Τραμπ
- Ελένη Βουλγαράκη: Τέλος από το πλευρό του Φάνη Λαμπρόπουλου στο ραδιόφωνο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.