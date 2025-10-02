Μέλη αφρικανικής φυλής έκαναν «κατάληψη» σε δάσος της Σκωτίας: Αυτοαποκαλούνται «Βασίλειο της Κουμπάλα»

Τα μέλη μίας αυτοαποκαλούμενης αφρικανικής φυλής, που από τον Μάιο ζούσε σε δάσος της Σκωτίας, εκδίωξαν οι τοπικές Αρχές, με τους ίδιους να ισχυρίζονται πως «κατοικούν στα εδάφη των προγόνων τους».

Η ομάδα, που αυτοαποκαλείται Βασίλειο της Κουμπάλα, ζει σε δάση στο Τζέντμπουργκ, κοντά στα σύνορα με την Αγγλία, από τον Μάιο. Αφού τους επιδόθηκε ειδοποίηση έξωσης τον Αύγουστο, καθώς βρίσκονταν σε ιδιωτική γη, οι τρεις τους τον περασμένο μήνα μετέφεραν το κάμπινγκ τους πάνω από έναν φράχτη σε ένα γειτονικό οικόπεδο που ανήκει στο Συμβούλιο Συνόρων της Σκωτίας.

Στον «Σερίφη του Σέλκιρκ» την Τετάρτη, ο αστυνόμος Πίτερ Πάτερσον αποφάσισε ότι οι τρεις δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο αρχικό οικόπεδο από το οποίο εκδιώχθηκαν. Ο δημοτικός σύμβουλος Σκοτ ​​Χάμιλτον, αναπληρωτής επικεφαλής της τοπικής αρχής, δήλωσε ότι η αστυνομία, και άλλες υπηρεσίες πήγαν στον καταυλισμό το πρωί της Πέμπτης και τους εκδίωξαν.

Δήλωσε στο Sky News: «Αυτή η ομάδα έφτασε στο Τζέντμπουργκ πριν από μερικούς μήνες. Έστησαν τις σκηνές τους εδώ. Αρχικά βρίσκονταν σε γη του Συμβουλίου Συνόρων της Σκωτίας και έστησαν, ισχυριζόμενοι ότι ήταν μέλη του Βασιλείου της Κουμπάλα».

«Και αυτό, ειλικρινά, ήταν γελοίο. Παραβίασαν νόμους. Παραβίασαν τους κανόνες. Και ως γαιοκτήμονες αναλάβαμε δράση, καθώς και ως ιδιώτες γαιοκτήμονες, για να διασφαλίσουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα» συμπλήρωσε ο δημοτικός σύμβουλος.

Ο κ. Χάμιλτον είπε ότι «δεν μπορείς ποτέ να μαντέψεις» την επόμενη κίνηση της ομάδας, με την τριάδα να αρνείται να συνεργαστεί με το συμβούλιο, την Αστυνομία της Σκωτίας και τις υπηρεσίες προστασίας ενηλίκων.

Η ομάδα αποτελείται από τον Κόφι Όφε, 36 ετών, που αυτοαποκαλείται Βασιλιάς Ατεχέν, τη σύζυγό του Τζιν Γκάσο, 43 ετών, που αυτοαποκαλείται Βασίλισσα Νάντι, και την «υπηρετρία» Κάουρα Τέιλορ, 21 ετών, που είναι γνωστή με το όνομα Ασνάτ. Τα μέλη του αυτοαποκαλούμενου «βασιλείου» έχουν δηλώσει ότι ανακτούν γη που κλάπηκε από τους προγόνους τους πριν από 400 χρόνια.

Με πληροφορίες από Sky News