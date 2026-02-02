Μεντβέντεφ: «Δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα παγκόσμιο σενάριο σύγκρουσης»

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Κρεμλίνου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί μια παγκόσμια σύγκρουση.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Δύσης και Μόσχας από την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου, αν και απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας –ενός οργάνου που θυμίζει σύγχρονο πολιτμπιρό των ισχυρότερων αξιωματούχων της χώρας– εξήρε τον Τραμπ και χαρακτήρισε ενθαρρυντική την επανέναρξη των επαφών με την Ουάσινγκτον. Παράλληλα όμως, κατηγόρησε τη Δύση ότι έχει επανειλημμένα αγνοήσει τα ρωσικά συμφέροντα.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας (2008–2012), γνωστός πλέον για τη σκληρή ρητορική του, έχει επανειλημμένα επιτεθεί φραστικά στο Κίεβο και στις δυτικές χώρες, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου μέχρι και σε πυρηνική «αποκάλυψη». Όπως είπε σε συνέντευξή του στο Reuters, στο TASS και στον φιλοπολεμικό Ρώσο μπλόγκερ WarGonzo, «η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη» και «το όριο αντοχής φαίνεται να μειώνεται».

«Δεν είμαστε τρελοί»

«Δεν μας ενδιαφέρει μια παγκόσμια σύγκρουση. Δεν είμαστε τρελοί», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα παγκόσμιο σενάριο σύγκρουσης».

Αν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει τον τελικό λόγο στη ρωσική πολιτική, σύμφωνα με ξένους διπλωμάτες ο Μεντβέντεφ εκφράζει τον τρόπο σκέψης των σκληροπυρηνικών κύκλων της ρωσικής ελίτ. Στον χώρο της συνέντευξης υπήρχε μάλιστα ένα σκίτσο που απεικόνιζε τον Μεντβέντεφ να σημαδεύει Ευρωπαίους ηγέτες με υποπολυβόλο.

Τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ έχουν αναφερθεί στους κινδύνους κλιμάκωσης στην Ουκρανία, αν και Ευρωπαίοι διπλωμάτες υποστηρίζουν ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί επιδέξια την απειλή της κλιμάκωσης για να αποθαρρύνει τη βαθύτερη εμπλοκή των συμμάχων της Ουκρανίας. Ο Μεντβέντεφ απέρριψε τη στάση αυτή, λέγοντας ότι ο πόλεμος –τον οποίο το Κρεμλίνο αποκαλεί «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση»– αποδεικνύει πως η Ρωσία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της χαρακτηρίζουν τον πόλεμο, τον φονικότερο στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ως ιμπεριαλιστική αρπαγή εδαφών και προειδοποιούν ότι μια ρωσική νίκη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μελλοντική επίθεση κατά του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις του Ιανουαρίου, από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γροιλανδία, ο Μεντβέντεφ είπε ότι «όλα αυτά ήταν απλώς πάρα πολλά». Για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στενό σύμμαχο της Μόσχας, δήλωσε ότι αν ο Τραμπ είχε «αρπαχθεί» από ξένη δύναμη, οι ΗΠΑ θα το θεωρούσαν ξεκάθαρα πράξη πολέμου.

Τέλος, χαρακτήρισε ως ψευδείς «ιστορίες τρόμου» τους δυτικούς ισχυρισμούς περί ρωσικής ή κινεζικής απειλής για τη Γροιλανδία, λέγοντας ότι κατασκευάζονται από δυτικούς ηγέτες για να δικαιολογήσουν τη δική τους πολιτική συμπεριφορά.