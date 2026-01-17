Μερτς: «Οι ΗΠΑ αντί να τηρούν το διεθνές δίκαιο ασκούν πολιτική ισχύος»

«Καθαρή πολιτική ισχύος» ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να χειραφετηθεί, να μην βασίζεται πλέον στις ΗΠΑ.

«Παρακολουθούμε τον σημαντικότερο σύμμαχό μας στον κόσμο - και είναι μέχρι και σήμερα οι ΗΠΑ - να απομακρύνεται από μια τάξη η οποία βασίζεται σε κανόνες. Αντί να τηρεί το διεθνές δίκαιο, η πολιτική των ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια προσέγγιση που στηρίζεται αποκλειστικά στην ισχύ και στο συμφέρον», δήλωσε ο κ. Μερτς μιλώντας χθες Παρασκευή το βράδυ σε κομματική εκδήλωση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στην Βάδη-Βυρτεμβέργη.

«Μπορεί κανείς να του ασκήσει κριτική», σημείωσε ο καγκελάριος αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, «αλλά τι νόημα έχει η κριτική, αν το άτομο στο οποίο απευθύνεται δεν αντιδρά σε αυτήν, αλλά αντίθετα πιστεύει ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό;» Αν ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει την ίδια πολιτική, τόνισε, «δεν θα πρέπει να στρουθοκαμηλίζουμε και να λέμε ότι θα υποταχθούμε σε όλα, δεν θα πρέπει να δεχτούμε να γίνουμε πιόνι των υπερδυνάμεων και να προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε κάποια μικρή θέση». Αυτός ο λογαριασμός δεν βγαίνει, είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς. «Ζούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα βιομηχανικά κράτη του κόσμου», πρόσθεσε.

Και οι ΗΠΑ όμως παρακολουθούν την Γερμανία, ανέφερε ο κ. Μερτς, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι «δεν θα τους ενδιαφέρουμε εάν γίνουμε μικροί και αποστασιοποιηθούμε, αλλά θα μας σεβαστούν μόνο εάν έχουμε στην Ευρώπη συμμάχους που μιλούν την ίδια γλώσσα με εμάς». Για να επιτευχθεί αυτό, συνέχισε, θα πρέπει να είναι κανείς ικανός να επιχειρηματολογεί από θέση ισχύος και σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται μεγαλύτερη επικέντρωση στην οικονομική ανταγωνιστικότητα.

«Προκειμένου η Γερμανία να γίνεται σεβαστή, πρέπει να μάθει να επιδιώκει τα συμφέροντά της», ανέφερε ο καγκελάριος και ανέδειξε την ανάγκη να αυξηθούν οι ώρες και τα χρόνια εργασίας, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη διατήρησης της βιομηχανικής βάσης της χώρας. Διαφορετικά, είπε, οι προκλήσεις για τη Γερμανία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. «Η χώρα αγωνίζεται για το μέλλον της από πολλές απόψεις, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πολιτική. Είμαστε σίγουροι για την ικανότητά μας να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, επειδή η λύση βρίσκεται ακριβώς στις δυνατότητές μας», δήλωσε ο καγκελάριος.

Στο ίδιο πνεύμα, έκανε λόγο για υπερβολικά υψηλά ποσοστά αναρρωτικών αδειών, με 14,5 ημέρες ασθένειας ετησίως κατά μέσο όρο για τους εργαζόμενους. «Αυτό σημαίνει σχεδόν τρεις εβδομάδες κατά τις οποίες οι άνθρωποι στη Γερμανία δεν μπορούν να εργαστούν λόγω ασθένειας. Είναι αυτό πραγματικά σωστό; Είναι αυτό πραγματικά απαραίτητο;» διερωτήθηκε και συμπλήρωσε ότι είναι απαραίτητο να γίνει συζήτηση σχετικά με το πώς θα δημιουργηθούν κίνητρα προκειμένου να παραμείνουν οι άνθρωποι απασχολούμενοι, υποδεικνύοντας ως παράδειγμα την κατάργηση των πιστοποιητικών αναρρωτικής άδειας που εκδίδονται τηλεφωνικά.