«Μεσαίωνας» του σήμερα στην Ινδία: Πυρπόλησαν μητέρα και το μωρό της, γιατί τη θεώρησαν «μάγισσα»

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στην ανατολική πολιτεία Τζαρκάντ στην Ινδία, καθώς φέρονται να πυρπόλησαν μέχρι θανάτου μια γυναίκα και τον 10 μηνών γιο της, ως ύποπτους για άσκηση μαγείας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος επίσης δέχτηκε επίθεση, υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Αρχείων Εγκλημάτων, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, δολοφονήθηκαν στην Ινδία ως ύποπτοι για μαγεία μεταξύ 2000 και 2016.

Τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται συχνά σε περιοχές που κατοικούνται από μικρές φυλετικές κοινότητες, όπου η δεισιδαιμονία είναι διαδεδομένη και ένα ουσιαστικά ανύπαρκτο σύστημα δημόσιας υγείας οδηγεί στην εξάρτηση από ψευτογιατρούς και κομπογιαννίτες, όπως μεταφέρει το BBC.

Ινδία: Κυνήγια μαγισσών τον 21ο αιώνα

Οι δολοφονίες της Τζιότι Σίνκου και του βρέφους της στην Τζαρκάντ σημειώθηκαν στον απομονωμένο οικισμό Κουντσάι, που βρίσκεται σε απόσταση 250 χλμ. από την πρωτεύουσα της πολιτείας, Ράντσι.

Η βία φαίνεται να πυροδοτήθηκε από πρόσφατα περιστατικά στο χωριό, μεταξύ αυτών ξαφνικοί θάνατοι βοοειδών και η θανατηφόρα ασθένεια που χτύπησε έναν ντόπιο.

Η σύζυγος του θανόντος λέει ότι είχε συμβουλευτεί έναν απατεώνα «γιατρό» – κάτι συνηθισμένο όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί – όταν άρχισε να υποφέρει από άγχος και λιποθυμίες, με τον απατεώνα να εκτιμά ότι δεν έπασχε από κάποια σωματική ασθένεια.

Εν τω μεταξύ, διαδόθηκαν φήμες ότι η Σίνκου ασκούσε μαγεία και ήταν υπεύθυνη για την ασθένεια του άνδρα. Το βράδυ που ο άτυχος άνδρας πέθανε, σύμφωνα με τον σύζυγο της Σίνκου, ένα πλήθος περίπου δώδεκα ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πέντε γυναικών, εισέβαλαν στο σπίτι τους και έβαλαν φωτιά στη γυναίκα και το παιδί του.

Με βάση τις μαρτυρίες του συζύγου και ενός άλλου μέλους της οικογένειας, η αστυνομία της περιοχής ξεκίνησε έρευνες για φόνο και εγκληματική συνωμοσία, προσθέτοντας ότι σχεδιάζεται να οργανωθούν προγράμματα σε αγροτικές περιοχές για την ενημέρωση των κατοίκων περί των δεισιδαιμονιών.