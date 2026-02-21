Η ελληνική σειρά που ξεπέρασε σε απήχηση το Maestro στο IMDb

Η ελληνική τηλεόραση έχει τους δικούς της σούπερ ήρωες, τα δικά της «καταραμένα» παιδιά και τους δικούς της γίγαντες που κατέληξαν μόνοι τους να μικρύνουν το μέγεθος τους. Από την εποχή των «Απαράδεκτων» μέχρι το Maestro έχουν συμβεί κοσμοϊστορικές αλλαγές στην ελληνική τηλεόραση, τόσο στο μέγεθος των παραγωγών, όσο και στις επιρροές των δημιουργών και στην πίστη τους πως μπορούν να σταθούν ισάξια σε ένα δημιουργικό διάλογο με τους συναδέλφους τους από τις μεγάλες τηλεοπτικές αγορές.

Κοινό σημείο «Απαράδεκτων» και Maestro ένα παιδί, που ωρίμασε όμορφα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Έφηβος γκεστ στη σειρά της Δήμητρας Παπαδοπούλου, δημιουργός και πρωταγωνιστής στο δικό του Maestro, ο Παπακαλιάτης μας απέδειξε ότι τα χρώματα και τα λόγια της ελληνοφωνης τηλεόρασης δεν περιορίζονται από σύνορα, μπορούν να γίνουν παγκόσμια.

Το εντυπωσιακό εύρημα του IMDB

Στη λίστα του IMDB με τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές που έχουν γυριστεί στην Ελλάδα (είτε και τα δύο), η τηλεοπτική υπερπαραγωγή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έχει ξεπεραστεί σε απήχηση από μια σειρά που δεν ήταν στο ίδιο οικονομικό μέγεθος, αλλά σίγουρα η ποιότητα της είναι πάρα, πάρα πολύ ψηλά. Πρόκειται για το «Έτερος Εγώ» του Σωτήρη Τσαφούλια, με τους Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Μάνο Βακούση, Πέτρο Λαγούτη, μια σειρά που «γεννήθηκε» από μια κινηματογραφική ταινία που ανέβηκε στο YouTube του Τσαφούλια, έγινε viral και μας θύμισε πόσο έλειπε από τις τηλεοπτικές μας συνήθειες ένα μια καλογυρισμένη νουάρ ιστορία εγκλημάτος.

Και κάτι ακόμα καλύτερο

Το "So Long Marianne", η ιστορία της γνωριμίας του Λέοναρντ Κοέν με την Μαριάν Ιλέν έχει σκαρφαλώσει στο Top 5 των παραγωγών με ελληνικό στοιχείο στο IMDB. Λογικό, καθώς στη σειρά ο κορυφαίος πρωταγωνιστής είναι αθόρυβος, είναι το υπέροχο νησί της Ύδρας.

Στην πρώτη θέση ποιά σειρά βρίσκεται;

Η «Τεχεράνη» με πλάνα από το Κουκάκι και την Ομόνοια, αλλά και με την πρόσφατη είδηση του θανάτου της παραγωγού της σειράς (Ντάνα Έντεν) σε ξενοδοχείο στο Σύνταγμα, είναι στην πρώτη θέση, για έναν λόγο που δεν προκαλεί χαρά σε κανέναν.