Εκρήξεις συγκλόνισαν το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, λίγη ώρα αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις «ευρείας κλίμακας» εναντίον της ιρανικής πρωτεύουσας στο πλαίσιο του πολέμου που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων, ευρείας κλίμακας» εναντίον κυβερνητικών στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα, αναφέρει η ανακοίνωση.
Το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπολύθηκε μετά τον συναγερμό που σήμανε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο κεντρικό και νότιο τμήμα του Ισραήλ λόγω πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν.
Άλλη μια επιδρομή drones είχε στόχο, τη νύχτα της Παρασκευής, το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, το οποίο στεγάζει μια στρατιωτική βάση και μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.
Ένας αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το αεροδρόμιο «δέχθηκε κύμα επιθέσεων» με drones και πυραύλους, συμπληρώνοντας ότι ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.
Άλλος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την επιδρομή drones, εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε πυρκαγιά στον χώρο του αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Ιράκ.
Τέλος, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου, σύμφωνα με έναν μη οριστικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας.
«Οι επιδρομές του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Νάμπι Σιτ, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ, στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια.
