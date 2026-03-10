Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ιρανικό εκτοξευτήρα πυραύλων, παραθέτοντας βίντεο από το πλήγμα, λίγη ώρα έπειτα από ομοβροντία εναντίον του εδάφους του από το Ιράν, που είχε αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι σειρήνες της αεράμυνας σε τομείς της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε νωρίτερα ότι επιδίωκε να «αναχαιτίσει την απειλή», που ανάγκασε χιλιάδες ισραηλινούς πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια. Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), δεν έκανε λόγο για θύματα.

Περί τη 01:30, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι «έπληξε τον εκτοξευτήρα πυραύλων ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον του κράτους του Ισραήλ» μέσα σε «δέκα λεπτά» και για «τέταρτη φορά» μέσα σε μια ημέρα.

Χθες βράδυ στις 23:00, πριν από την ιρανική ομοβροντία, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη.