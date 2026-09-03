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Μέση Ανατολή: Το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως δέχθηκε νέα επίθεση από το Ιράν

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει επιθέσεις του εχθρού με πυραύλους και drones» από το Ιράν, ανακοίνωσε το εμιράτο.

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Πύραυλος του Ιράν
Πύραυλος του Ιράν | Getty
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Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού με πυραύλους και drones έπειτα από αμαρτωλή επίθεση του Ιράν», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του εμιράτου που δημοσιοποιήθηκε  μέσω X.

Το Ιράν επιτέθηκε χθες Τετάρτη εναντίον βάσεων στη Μέση Ανατολή - και στο Κουβέιτ - που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του.

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