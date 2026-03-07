Μέση Ανατολή: Οι επαναπατρισμοί Ελλήνων μέχρι σήμερα - Εκατοντάδες έχουν φτάσει από χώρες του Κόλπου

Υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι πιο πρόσφατοι επαναπατρισμοί Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα:
- 46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.
- 89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.
- Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.
Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Αναλυτικά οι επαναπατρισμοί έως σήμερα
Αναλυτικά έχουν γίνει οι εξής επαναπατρισμοί Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τις 3 Μαρτίου.
3-4 ΜΑΡΤΙΟΥ
162 επαναπατρισμοί:
- 93 από Ομάν, Aegean Airlines
- 42 από Βηθλεέμ οδικώς προς Αίγυπτο
- 27 από ΗΑΕ αεροπορικώς προς Κων/πολη & οδικώς προς Θες/νίκη
5 ΜΑΡΤΙΟΥ
315 επαναπατρισμοί:
- 91 από Άμπου Ντάμπι, C-130 Π.Α.
- 101 από Ντουμπάι, Aegean Airlines
- 113 από Σάρζα, Air Arabia
- 10 οδικώς από Ιερουσαλήμ προς Αίγυπτο
6 ΜΑΡΤΙΟΥ
277 επαναπατρισμοί:
- 46 από Ομάν, Aegean Airlines
- 89 από Ομάν, SKY express
- 142 από Σάρζα, δύο πτήσεις Air Arabia
