Μέση Ανατολή: Οι Ιρανοί έπληξαν το αεροπλανοφόρο Λίνκολν και χτύπησαν Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι και Τελ Αβίβ

Για 6η μέρα συνεχίζεται, σε όλα τα μέτωπα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εκρήξεις συγκλόνισαν το Αμπού Ντάμπι το βράδυ της Πέμπτης -οι κάτοικοι άκουσαν δυνατούς θορύβους και έλαβαν ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για απειλή πυραύλων.



Το Υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έστειλε προειδοποιήσεις σε όλα τα εμιράτα (συμπεριλαμβανομένων του Ντουμπάι και του Φουτζαΐρα): να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή μέρη και να αποφύγουν τις ανοιχτές περιοχές.



Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε ότι η απειλή έχει εξουδετερωθεί και ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν. Η κατάσταση είναι τεταμένη, αλλά υπό έλεγχο.

Σε εξέλιξη είναι ένα νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν και στο Ισραήλ.



Λίγο πριν τις 23.00 το βράδυ ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ και ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

Πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν σε αντίποινα για τις ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις εντοπίστηκαν στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα.

Επιπλέον, το Ιράν εξαπέλυσε νωρίτερα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο κύριο διυλιστήριο της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας BAPCO του Μπαχρέιν και σε άλλες κοντινές εγκαταστάσεις υποδομής.

Κανείς δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε από την επίθεση, αλλά η πυρκαγιά που προκλήθηκε καταγράφηκε από περαστικούς.

Τέλος, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου. Η τηλεόραση δεν έδωσε καμία άλλη διευκρίνιση.

Τη Δευτέρα οι Φρουροί υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στα νότια προάστια της Βηρυτού

Εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε τα νότια προάστια της Βηρυτού, αφότου ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσής τους ενόψει σφοδρού κύματος βομβαρδισμών.

Λίγα λεπτά πριν από τις 11 το βράδυ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως ξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου – περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.