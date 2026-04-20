Μενού

Μέση Ανατολή: Το Πακιστάν θεωρεί ότι θα πείσει το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Αξιωματούχος της κυβέρνησης του Πακιστάν εκφράζει σιγουριά πως το Ισλαμαμπάντ θα πείσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Reader symbol
Newsroom
Συνομιλίες της ιρανικής αντιπροσωπείας με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν | AP/Pakistan Prime Minister Office
  • Α-
  • Α+

Το Πακιστάν θεωρεί ότι θα καταφέρει να πείσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης.

«Έχουμε λάβει θετικά μηνύματα από το Ιράν. Η κατάσταση είναι ρευστή, αλλά καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να είναι εδώ όταν θα αρχίσουμε τις συνομιλίες αύριο ή μεθαύριο», ανέφερε ο αξιωματούχος υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Συμπλήρωσε πως η πακιστανική κυβέρνηση διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, καθώς η συμφωνηθείσα εκεχειρία πλησιάζει στη λήξη της.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
ΚΟΣΜΟΣ