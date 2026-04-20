Μέση Ανατολή: Το Πακιστάν θεωρεί ότι θα πείσει το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Το Πακιστάν θεωρεί ότι θα καταφέρει να πείσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης.
«Έχουμε λάβει θετικά μηνύματα από το Ιράν. Η κατάσταση είναι ρευστή, αλλά καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να είναι εδώ όταν θα αρχίσουμε τις συνομιλίες αύριο ή μεθαύριο», ανέφερε ο αξιωματούχος υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Τραμπ: «Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία με το Ιράν» - Την Τρίτη οι συνομιλίες στο Πακιστάν
Συμπλήρωσε πως η πακιστανική κυβέρνηση διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, καθώς η συμφωνηθείσα εκεχειρία πλησιάζει στη λήξη της.
- Η διεθνής νόσος της «τιτλομανίας»: Ευρωπαίοι πολιτικοί που πιάστηκαν όπως ο Λαζαρίδης
- Θάνατος Μυρτώς: «Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα» - Σπάει τη σιωπή του ο 66χρονος
- Πορτοκαλί φανάρι, ο απόλυτος γρίφος: Πότε τελικά περνάω και πότε όχι;
- Κρούσμα των αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων στην Αθήνα: Επίθεση σε αστυνομικό των ΜΑΤ που συνομιλούσε με ανήλικη
