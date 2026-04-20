Τραμπ: «Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία με το Ιράν» - Την Τρίτη οι συνομιλίες στο Πακιστάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να παρατείνει την εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τη λήξη της, και είπε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία.
Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Δεν με έπεισε το Ισραήλ για τον πόλεμο στο Ιράν»
Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Τζ. Ντ. Βανς θα αναχωρήσει αργότερα σήμερα (20/4) για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, οι οποίες, όπως είπε, πρόκειται να ξεκινήσουν την Τρίτη.
Το Πακιστάν φιλοξένησε την πρώτη άμεση συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στις 11 με 12 Απριλίου, σε μια από τις πρώτες επαφές από τότε που οι δύο χώρες διέκοψαν τους διπλωματικούς τους δεσμούς το 1979. Ωστόσο οι συνομιλίες αυτές έληξαν χωρίς καμία πρόοδο.
- Η διεθνής νόσος της «τιτλομανίας»: Ευρωπαίοι πολιτικοί που πιάστηκαν όπως ο Λαζαρίδης
- Θάνατος Μυρτώς: «Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα» - Σπάει τη σιωπή του ο 66χρονος
- Πάτρικ Μαλντούν: Πέθανε ξαφνικά στα 57 του ο ηθοποιός της σειράς «Στη Λεωφόρο του Μέλροουζ»
- Πορτοκαλί φανάρι, ο απόλυτος γρίφος: Πότε τελικά περνάω και πότε όχι;
