Φαίνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζεται αναφορικά με τους αυξανόμενους νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες αλλά και την αυξανόμενη ένταση στην Μέση Ανατολή, επομένως αναδύεται για άλλη μια φορά το εξής ερώτημα: Τι θέλει να πετύχει το Ιράν με αυτόν τον πόλεμο;

Όπως επισημαίνει ανάλυση του CNN, η πλευρά των ΗΠΑ δεν έχει δώσει συνεκτικές απαντήσεις αναφορικά με τον πόλεμο. Ο Τραμπ, αρνούμενος να αποδεχτεί την πρωτοβουλία κινήσεων του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, προχωρά πάλι σε βομβαρδισμούς και κλιμάκωση του πολέμου. Ωστόσο ακόμα πλανάται το ίδιο ερώτημα αναφορικά με τον πόλεμο και τον στόχο του.

Εντωμεταξύ, η ανταλλαγή εκατέρωθεν πυρών κινδυνεύει να σύρει και τις δύο πλευρές πάλι σε έναν ανεξέλεγκτο πόλεμο. Η Ιορδανία, σύμμαχος των ΗΠΑ που βρίσκεται ανατολικά του Ισραήλ και δυτικά του Ιράκ, απέχει περισσότερο από το Ιράν σε σχέση με τους αμερικανικούς στόχους στα κράτη του Κόλπου.

Η Τεχεράνη δείχνει με τα χτυπήματά της πως διατηρεί θανατηφόρες δυνατότητες, παρά την δύναμη των ΗΠΑ. Από την μια πλευρά φαίνεται πως ο πόλεμος αυτός δεν θα είναι ατέρμονος, από την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει δώσει και κάποια σαφή ημερομηνία λήξης.

Εκτός αν επέλθει κάποια απρόβλεπτη αλλαγή στα πολιτικά θεμέλια του βίαιου καθεστώτος εντός του Ιράν, δεν είναι σαφές πώς αυτή η σειρά επιθέσεων θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τις επιλογές του.

Η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει αν ο στόχος των νέων επιθέσεων είναι αποκλειστικά η εξουδετέρωση των ιρανικών εγκαταστάσεων κατά μήκος του Ορμούζ, οι οποίες επιτρέπουν στην Τεχεράνη να επιτίθεται σε πολιτικά πλοία, ή αν προετοιμάζει το έδαφος για ευρύτερη δράση που ενδεχομένως θα περιλαμβάνει χερσαίες δυνάμεις.

Η αντεπίθεση του Ιράν

Οι ΗΠΑ δεν αποκαλύπτουν τις απώλειές τους, ωστόσο το Ιράν διαμηνύει πως καταστράφηκε σημαντικός αριθμός ελικοπτέρων και αεροσκαφών.Όσο οι ΗΠΑ καταστρέφουν υποδομές του Ιράν, το δεύτερο επιτίθεται στα κράτη του Κόλπου που έχουν βάσεις οι ΗΠΑ.

Ακόμη και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, παραδέχτηκε ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές από μόνες τους δεν θα αρκούν για την επίτευξη ενός από τους κύριους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ, δηλαδή τη διατήρηση του Στενού του Ορμούζ ανοιχτού.

Μάλλον η συζήτηση για τον πόλεμο, με τους όρους τους οποίους διεξάγεται φαίνεται να λειτουργεί ως ένας φαύλος κύκλος. τακτική της κλιμάκωσης των αεροπορικών επιθέσεων μπορεί να αποδώσει για κάποιο διάστημα, αλλά χωρίς την επανειλημμένη επιστροφή στη στρατιωτική δράση, ο Τραμπ, ή ο επόμενος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ενδέχεται να δυσκολευτεί να διασφαλίσει ότι η απειλή του Ιράν έχει εξαλειφθεί οριστικά.