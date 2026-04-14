Μέση Ανατολή: Συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου για απευθείας διαπραγματεύσεις

«Παραγωγικές» χαρακτηρίζει η αμερικανική κυβέρνηση τις συνομιλίες που διεξήχθησαν σήμερα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μεταξύ εκπροσώπων των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν ύστερα από περίπου δύο ώρες.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συγκάλεσε σήμερα τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, του συμβούλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικλ Νίνταμ, του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Αΐσα, του πρεσβευτή του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λάιτερ και της πρέσβειρας του Λιβάνου στις ΗΠΑ Νάντα Χαμάντι Μοουάντ.

Οι συνομιλίες σηματοδότησαν την πρώτη υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου από το 1993. Οι συμμετέχοντες είχαν παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με τα βήματα για την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχάρη τις δύο χώρες για αυτό το ιστορικό ορόσημο και εξέφρασε την υποστήριξή της σε περαιτέρω συνομιλίες που θα οδηγήσουν σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, υπογραμμίζοντας παράλληλα το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται έναντι των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ υπογράμμισε την ανάγκη για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των τρομοκρατικών υποδομών της στον Λίβανο, εκφράζοντας τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με τη Βηρυτό για την επίτευξη αυτού του στόχου. Εξέφρασε επίσης τη δέσμευσή του να συμμετάσχει σε απευθείας διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Λιβάνου για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης που θα ενισχύσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή.

Ο Λίβανος επεσήμανε την επείγουσα ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της παύσης των εχθροπραξιών που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2024, υπογραμμίζοντας τις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Ζήτησε επίσης κατάπαυση του πυρός και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνηθεί από κοινού.