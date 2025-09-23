Τζίμι Κίμελ: Γιατί διάλεξε πολιτικό ως πρώτο καλεσμένο;

Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Τζίμι Κίμελ μετά την κρίση ήρθε μέσω Instagram, με μια συγκινητική ανάρτηση προς τιμήν του Νόρμαν Ληρ, θρυλικού παραγωγού και υπέρμαχου της ελευθερίας της έκφρασης, λίγο πριν τηην επισροφή του στην εκπομπή.

«Μου λείπει αυτός ο τύπος σήμερα», έγραψε ο Κίμελ δίπλα σε μια φωτογραφία του με τον θρυλικό τηλεοπτικό παραγωγό Νόρμαν Ληρ, ο οποίος απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2023.

Πολλοί ερμήνευσαν το μήνυμα ως έμμεση δήλωση για τη διαμάχη που τον περιβάλλει.

Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει απόψε στο πλατό του «Jimmy Kimmel Live!» μετά από μια εβδομάδα σιγής και έντονων αντιδράσεων που ακολούθησαν την αιφνίδια αναστολή της εκπομπής του από το ABC.

Η επιστροφή του σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για την late-night τηλεόραση, καθώς η πολιτική σάτιρα και η ελευθερία του λόγου βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Απόψε, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον εναρκτήριο μονόλογο του. Θα ζητήσει συγγνώμη; Θα συνεχίσει την πολιτική σάτιρα με την ίδια ένταση;

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώτος καλεσμένος ενδέχεται να είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κίμελ και πιθανός υποψήφιος για τις εκλογές του 2028.

Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ δεν είναι απλώς τηλεοπτικό γεγονός. Είναι μια δοκιμασία για τα όρια της δημόσιας έκφρασης και την αντοχή της σάτιρας σε μια εποχή πολιτικής πόλωσης.

Πηγή: Dailymail.com