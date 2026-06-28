Μετά τον καύσωνα, έρχονται καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι σε Γερμανία και Βέλγιο

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του αναζητώντας δροσιά εν μέσω του καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη Γερμανία, ενώ ένα βρέφος σώθηκε από θερμοπληξία όταν κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο.

Η περασμένη νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με το θερμόμετρο να παραμένει στους 29,4 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική Σαξονία.

Μετά τη ζέστη ωστόσο έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες.

Ένας 22χρονος άνδρας πνίγηκε χθες το απόγευμα στη λίμνη Ζόντενματσε της Βρέμης, όταν μπήκε στο νερό σε απαγορευμένο σημείο και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει κολύμπι. Φίλοι του προσπάθησαν χωρίς αποτέλεσμα να τον σώσουν, αλλά κινδύνεψαν και εκείνοι.

Στο Ρέντενταλ της Βαυαρίας ένα βρέφος οκτώ μηνών σώθηκε οριακά από θερμοπληξία. Το βρέφος καθόταν στο ειδικό κάθισμα και έπαιζε με το κλειδί που του είχε δώσει πατέρας του ως παιχνίδι, όταν ενεργοποίησε το κεντρικό κλείδωμα. Καθώς δεν υπήρχε εφεδρικό κλειδί, πυροσβέστες εκλήθησαν να σπάσουν το παράθυρο και να απελευθερώσουν το βρέφος.

Wat een spektakel gisteravond en afgelopen nacht. Ook vanaf het spoor zijn dit soort buien volop genieten. Deze beelden zijn vlak voor aankomst in Amsterdam gemaakt vanuit de laatste Eurocity Direct uit Brussel. Boven Amsterdam/Amstelveen is duidelijk een actieve buienkern met… pic.twitter.com/VntXLfrH8o — Stephan van Loon (@StephanVanLoon) June 28, 2026

Τις τελευταίες ημέρες οι αρχές και τα ΜΜΕ απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις για ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με τον κίνδυνο να μείνουν στο αυτοκίνητο παιδιά, ηλικιωμένοι, αλλά και ζώα, τονίζοντας ότι στον χώρο του κλειστού οχήματος η εξωτερική θερμοκρασία πολλαπλασιάζεται, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο θερμοπληξίας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) και σήμερα οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθούν κοντά στους 40 βαθμούς.

Χαρακτηριστικά, οι περισσότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί της κατέγραψαν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες το τελευταίο 24ωρο.

Από αύριο αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, κατά τουλάχιστον 10 βαθμούς, ενώ η DWD προειδοποιεί για καταρρακτώδεις βροχές και ανεμοστρόβιλους, κυρίως στα βορειοδυτικά και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. «Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια ακραία κατάσταση.

Κάτι σαν μια σιωπηλή φυσική καταστροφή. Όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Θα δούμε τελικά πόσοι άνθρωποι θα είναι θύματα του καύσωνα. Στη χώρα έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες κλήσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο μετεωρολόγος Κάρστεν Μπραντ στην εφημερίδα.

Après la canicule, quand le dieu égyptien Min démontre sa puissance sur la Tour Eiffel depuis le balcon⚡️⚡️⚡️#canicule #foudre #paris pic.twitter.com/8aTC2a4ajT — Olette-Pelletier Jean-Guillaume (@FREgyptologist) June 27, 2026

Ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν το Βέλγιο, με τουλάχιστον έναν νεκρό

Ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν το Βέλγιο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως μεταδίδουν βελγικά ΜΜΕ, ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του στο Λα Χούλπε, μια κοινότητα κοντά στις Βρυξέλλες.

Δρόμοι πλημμύρισαν, δέντρα ξεριζώθηκαν… Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να βοηθήσουν σε σχεδόν 100 περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας στη βελγική πρωτεύουσα, «ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βάλτερ Ντέριουβ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, ολόκληρη η χώρα επλήγη από αυτές τις καταιγίδες, που συνοδεύονταν από κεραυνούς και χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Βελγίου, ριπές ανέμου ταχύτητας 108 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την εκκένωση χθες το βράδυ του Φεστιβάλ Couleur Café, όπου επρόκειτο να εμφανιστούν οι Anderson .Paak και Danny Ocean. Μια συναυλία της Κέιτι Πέρι επίσης ακυρώθηκε σε ένα φεστιβάλ στη Φλάνδρα.

Relief from the heat as heavy rain and continuous lightning light up the skies over Brussels, Belgium. pic.twitter.com/T4KGSEBwld — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 28, 2026