Μετάλλια μιας χρήσης: Η κρίση ποιότητας που εκθέτει το Μιλάνο και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 βρίσκονται αντιμέτωποι με μια απρόσμενη και ιδιαίτερα αμήχανη κρίση: τα ολυμπιακά μετάλλια αποδεικνύονται πιο εύθραυστα απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Μέσα σε λίγες ημέρες, τρεις αθλητές κατήγγειλαν ότι τα μετάλλιά τους κυριολεκτικά διαλύθηκαν — ορισμένα μάλιστα λίγα λεπτά μετά την απονομή.

Η Αμερικανίδα σκιέρ Breezy Johnson, χρυσή νικήτρια στις 8 Φεβρουαρίου, ήταν η πρώτη που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Προειδοποίησε μάλιστα συναθλήτριά της να μην ενθουσιαστεί φορώντας το μετάλλιο, γιατί δεν ήταν τόσο ανθεκτικό όσο έδειχνε.

Λίγο αργότερα, έδειξε στους δημοσιογράφους το μετάλλιο αποκολλημένο από την κορδέλα του, μαζί με το μικροσκοπικό εξάρτημα που υποτίθεται ότι θα το κρατούσε στη θέση του.

Παρόμοια εμπειρία είχε και η πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Alysa Liu. Ανέβασε στο Instagram βίντεο όπου το χρυσό της μετάλλιο εμφανίζεται… κομμένο στα δύο. «Το μετάλλιο μου δεν χρειάζεται κορδέλα», έγραψε, προσπαθώντας να ελαφρύνει την κατάσταση.

Ο Διευθυντής Επιχειρήσεων των Αγώνων, Andrea Francisi, αναγνώρισε δημόσια το ζήτημα και διαβεβαίωσε ότι η οργανωτική επιτροπή εξετάζει άμεσα τα αίτια. «Η στιγμή της απονομής είναι ιερή για τους αθλητές. Θέλουμε τα πάντα να είναι άψογα», δήλωσε.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι καινούργιο. Ο πατινέρ Danny O’Shea αποκάλυψε ότι ο συναθλητής του Evan Bates —χρυσός στο Πεκίνο— τον είχε ήδη προειδοποιήσει πως τα μετάλλια είναι «εύπλαστα» και χαράσσονται ή στραβώνουν με το παραμικρό.

Ανάλογες καταγγελίες είχαν γίνει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Πάνω από 100 αθλητές είχαν ζητήσει αντικατάσταση μεταλλίων λόγω αλλοίωσης. Ο skateboarder Nyjah Huston είχε περιγράψει το χάλκινο μετάλλιό του ως «σαν να γύρισε από πόλεμο», μετά από λίγες εβδομάδες επαφής με τον ιδρώτα.