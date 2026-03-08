Μετρημένη απάντηση Στάρμερ σε Τραμπ για τις βάσεις: «Χρειαζόμαστε σοβαρότητα και όχι πολιτικά παιχνίδια»

Με αιχμηρή δήλωση απάντησε ο Κιρ Στάρμερ στις προσβολές του Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση της Βρετανίας στον πόλεμο στο Ιράν, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται ανθρώπους που μπαίνουν στους πολέμους αφού έχουν ήδη κερδηθεί», σχολιάζοντας τη συζήτηση στο Λονδίνο για πιθανή ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε ότι η χώρα χρειάζεται «σοβαρότητα και όχι πολιτικά παιχνίδια», υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Βρετανών πολιτών και η διαχείριση της κρίσης.

Την ίδια ώρα, οι Times σημειώνουν ότι αυξάνονται οι πιέσεις προς την κυβέρνηση για τη στάση που κράτησε στην αρχή της σύγκρουσης. Ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ εκτίμησε ότι η Βρετανία θα έπρεπε να είχε στηρίξει εξαρχής τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιτρέψει τη χρήση των βρετανικών βάσεων για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κυβέρνηση έχει ήδη θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, το οποίο μπορεί πλέον να αποπλεύσει μέσα σε πέντε ημέρες, εφόσον ληφθεί πολιτική απόφαση για ανάπτυξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.