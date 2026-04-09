Μεξικό: Βίντεο από απίστευτη διάσωση μεταλλωρύχου που εγκλωβίστηκε κάτω από το έδαφος για 14 ημέρες

Μια απίστευτη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στο Μεξικό, όπου δύτες του μεξικανικού στρατού βούτηξαν σε μια πλημμυρισμένη υπόγεια σήραγγα, προκειμένου να διασώσουν έναν μεταλλωρύχο, ο οποίος εδώ και δύο εβδομάδες ήταν εγκλωβισμένος.

Ο Francisco Zapata Nájera, 42 ετών, ήταν παγιδευμένος 300 μέτρα κάτω από το έδαφος μετά την κατάρρευση ενός αναχώματος στο χρυσωρυχείο στη βόρεια μεξικανική πολιτεία Σιναλόα.

Βίντεο από τη διάσωση καταγράφει τον ίδιο να βρίσκεται σε νερό που φτάνει μέχρι τη μέση και να αναφέρει στους διασώστες του ότι ποτέ δεν έχασε την πίστη του κατά τη διάρκεια της περιπέτειας του.

Η υψηλών απαιτήσεων διάσωση

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για έναν ακόμη μεταλλωρύχο, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 25 εργάτες βρίσκονταν μέσα στο χρυσωρυχείο όταν το φράγμα τελμάτων -μια δομή που συγκρατεί μεταλλευτικά απόβλητα- κατέρρευσε στις 25 Μαρτίου. Είκοσι ένας κατάφεραν να βγουν, αλλά τέσσερις παγιδεύτηκαν.

Ο José Alejandro Cástulo διασώθηκε έπειτα από πέντε ημέρες παγιδευμένος κάτω από το έδαφος, ενώ ένας άλλος μεταλλωρύχος έχασε τη ζωή του αφότου εντοπίστηκε, μετά από 13 πλήρεις ημέρες.

Μετά από περισσότερες από 300 ώρες αναζήτησης, οι δύτες εντόπισαν τελικά το αναβόσβημα του φωτός του φακού του μεταλλωρύχου, τον οποίο ο ίδιος άνοιγε και έκλεινε προκειμένου να γίνει αντιληπτός.

🇲🇽 Un minero en México fue rescatado con vida tras pasar 13 días atrapado en una mina inundada en Sinaloa, después de un derrumbe ocurrido a finales de marzo.



Λόγω της πλημμύρας στη σήραγγα που οδηγούσε στην τοποθεσία του, οι δύτες δεν ήταν δυνατό να τον ανασύρουν αμέσως και έτσι τον άφησαν πίσω με νερό, κονσέρβες τόνου και ενεργειακές μπάρες.

Μετά από 20 ακόμη ώρες κατά τις οποίες οι ομάδες διάσωσης χρησιμοποίησαν αντλίες για να χαμηλώσουν τη στάθμη του νερού στις πλημμυρισμένες σήραγγες, ο Zapata μπόρεσε τελικά να μεταφερθεί στην επιφάνεια.

Μετά τη διάσωσή του μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου μπόρεσε να επανενωθεί με την οικογένειά του. Οι γιατροί δήλωσαν ότι ήταν εξασθενημένος αλλά σταθερός και ότι θα λάβει την απαραίτητη θεραπεία.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ επαίνεσε τον μεξικανικό στρατό και την πίστη και την ανθεκτικότητα του Zapata, οι οποίες, όπως είπε, κατέστησαν δυνατή την «εκπληκτική διάσωση».