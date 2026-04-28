Μεξικό: Στα χέρια των αρχών ο ηγέτης του καρτέλ Χαλίσκο «Ελ Χαρντινέρο» - Βίντεο από την επεισοδιακή σύλληψή του

Οι μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν έναν ανώτερο ηγέτη του ισχυρού καρτέλ του Χαλίσκο, όπου άνηκε και ο περιβόητος «Ελ Μέντσο».

Ο Αούντιας Φλόρες Σίλβα, γνωστός και ως «Ελ Χαρντινέρο» (El Jardinero) ή «Ο Κηπουρός», βρέθηκε κρυμμένος σε μια τάφρο αποστράγγισης, αφού 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τον περικύκλωσαν στη δυτική πολιτεία Ναγιαρίτ τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Φλόρες, 45 ετών, ήταν το δεξί χέρι του πιο καταζητούμενου άνδρα του Μεξικού, του Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα, ο οποίος πέθανε πριν από δύο μήνες ως αποτέλεσμα των τραυμάτων που υπέστη κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης με στρατιώτες που αναπτύχθηκαν για να τον συλλάβουν.

Ο Φλόρες ήταν μεταξύ πολλών ανώτερων στελεχών του Χαλίσκο ή αλλιώς CJNG που φέρονται να διαδέχονται τον Ελ Μέντσο ως κορυφαίος ηγέτης του καρτέλ.

Ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς ανακοίνωσε τη σύλληψη του Φλόρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαίνεσε «τις γυναίκες και τους άνδρες του Ναυτικού του Μεξικού για το θάρρος, την πειθαρχία και την αφοσίωσή τους σε αυτή την επιχείρηση», όπως μεταφέρει το BBC.

Μεξικό: Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη του «Ελ Χαρντινέρο»

Ένα βίντεο που κοινοποίησε το ναυτικό έδειχνε ελικόπτερα να αιωρούνται πάνω από μια καμπίνα και ένοπλους αξιωματικούς να πλησιάζουν έναν μεγάλο τσιμντένιο σωλήνα αποστράγγισης από τον οποίο διακρίνονται τα πόδια του Φλόρες.

Σε αντίθεση με τον Ελ Μέντσο, ο οποίος πέθανε από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών που προηγήθηκε της σύλληψής του, ο Φλόρες δεν έδωσε μάχη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε προσφέρει αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Φλόρες και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Μεξικό χαρακτήρισε τη σύλληψή του ως «σημαντικό βήμα».

«Ενέργειες σαν κι αυτή ενισχύουν την ασφάλεια και βοηθούν στην εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που απειλούν τις κοινότητές μας», έγραψε ο Ρόναλντ Τζόνσον στο X.

Η συλλήψη του Φλόρες θα θεωρηθεί ως νίκη για την κυβέρνηση της Προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ, η οποία έχει δεχθεί πιέσεις από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση των ισχυρών εγκληματικών οργανώσεων που λαθρεμπορεύουν ναρκωτικά από το Μεξικό στις ΗΠΑ.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Σάινμπαουμ δήλωσε ότι είχε αναπτύξει επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή για να αποτρέψει την επανάληψη του κύματος βίας που σάρωσε οκτώ πολιτείες όταν σκοτώθηκε ο Ελ Μέντσο.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μέλη του καρτέλ είχαν πυρπολήσει έξι οχήματα και έξι επιχειρήσεις σε αντίποινα για τις συλλήψεις του Φλόρες, αλλά ο κυβερνήτης του Ναγιαρίτ επέμεινε ότι δεν υπήρχαν οδοφράγματα και ότι η κατάσταση ήταν «ήρεμη».