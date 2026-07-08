Μία ακόμα νύχτα τρόμου στο Κίεβο – Σφοδρά ρωσικά πλήγματα

Σειρά εκρήξεων συντάραξε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική πρωτεύουσα, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της συνόδου του NATO στην Άγκυρα.

Η πρώτη έκρηξη ακούστηκε προτού καν ηχήσουν σειρήνες συναγερμού κι ακολουθήθηκε από άλλες τουλάχιστον τέσσερις, κατά την ομάδα του AFP.

Η επίθεση καταγράφτηκε μια εβδομάδα μετά τα χειρότερα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο στον πόλεμο μέχρι σήμερα (30 νεκροί) και δυο ημέρες έπειτα από νέους πολύνεκρους βομβαρδισμούς (28 νεκροί στην Ουκρανία, 26 στην πρωτεύουσα Κίεβο και στην περιφέρειά της).

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, προτού κάνει λόγο για δυο τραυματίες, ο ένας από τους οποίους χρειάστηκε εισαγωγή σε νοσοκομείο.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε σε καταφύγια!», τόνισε στο αρχικό μήνυμά του.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Άγκυρα, προσκεκλημένος στη σύνοδο του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, παρότρυνε τους συμμάχους της χώρας του να της διαθέσουν περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, ιδίως πυρομαχικά για συστήματα Patriot, που κατά δημοσιεύματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναχαιτιστούν βαλλιστικοί πύραυλοι.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, ρωσικές επιδρομές με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους εξαπολύονται ολοένα πιο συχνά.

Από την άλλη, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, παρότι εφοδιασμένες με μικρότερο αριθμό πυραύλων, εντείνουν επίσης τις επιθέσεις τους στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας κυρίως μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, επιδιώκοντας να πλήξουν πάνω απ’ όλα τον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πετρελαίου.