Μια ασυνήθιστη ήττα για τον Μασκ: Δικαστήριο κατέληξε στο ότι παραπλάνησε μετόχους κατά την εξαγορά του Twitter

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνια αποφάνθηκε την Παρασκευή (20/3) ότι ο Έλον Μασκ παραπλάνησε μετόχους του Twitter κάνοντας ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις, οι οποίες προκάλεσαν την κατακόρυφη πτώση της τιμής της μετοχής πριν προχωρήσει στην αγορά της διαδικτυακής πλατφόρμα για 44 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Μετά από τρεις ημέρες συζήτησης, οι δικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Μασκ παραπλάνησε σκόπιμα τους μετόχους λέγοντας ότι το κοινωνικό δίκτυο – το οποίο αργότερα ονόμασε Χ – είχε πάρα πολλούς ψεύτικους λογαριασμούς και ότι θα υπαναχωρούσε από τη συμφωνία αγοράς.

Η ετυμηγορία αποτελεί μια ασυνήθιστη ήττα για τον Μασκ, ο οποίος αρνήθηκε επανειλημμένα οποιαδήποτε παράβαση. Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι εξέφραζε εύλογες ανησυχίες και δεν είχε καμία πρόθεση να χειραγωγήσει την τιμή της μετοχής. Ο Μασκ κατέθεσε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι οι επιθέσεις του στην εταιρεία θα μείωναν την τιμή της μετοχής της εταιρείας ή θα έβλαπταν τους επενδυτές της.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη σημερινή απόφαση των ενόρκων», δήλωσε ο Μαρκ Μόλουμφι, δικηγόρος των επενδυτών του Twitter. «Πιστεύουμε ότι είναι η μεγαλύτερη ετυμηγορία ενόρκων κεφαλαιαγοράς στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Οι ένορκοι έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου». Οι ένορκοι, οι οποίοι πέρασαν τρεις ημέρες συζητώντας, το είδαν διαφορετικά. Οι ένορκοι υπολόγισαν πόσο οι δηλώσεις του Μασκ μείωσαν την τιμή της μετοχής του Twitter για κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου. Το ακριβές ποσό που θα διαταχθεί να καταβάλει ο Μασκ στους επενδυτές, το οποίο θα μπορούσε να ανέλθει σε δισεκατομμύρια δολάρια, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Η τρέχουσα καθαρή περιουσία του δισεκατομμυριούχου είναι 661 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δύο από τις τέσσερις αξιώσεις απάτης που υποβλήθηκαν στην αγωγή επιβεβαιώθηκαν από τους ενόρκους, δύο απορρίφθηκαν. Οι ένορκοι διαπίστωσαν επίσης ότι ο Μασκ δεν συμμετείχε σε «σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών του Twitter».

Υπενθυμίζεται ότι, τον Απρίλιο του 2022 ανακοινώθηκε ότι ο δισεκατομμυριούχος είχε συμφωνήσει να αγοράσει την διαδικτυακή πλατφόρμα, όμως λίγες εβδομάδες αργότερα δήλωσε ότι η εξαγορά είχε ανασταλεί μέχρι το Twitter να αναφέρει τον αριθμό των ψεύτικων λογαριασμών που είχε, γεγονός που προκάλεσε την κατακόρυφη πτώση της μετοχής της εταιρείας.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε την ίδια πλατφόρμα για να στείλει δύο μηνύματα στα οποία ισχυρίστηκε ότι σχεδόν το 20% των λογαριασμών στο Twitter ήταν «ψεύτικοι» και ότι η συμφωνία είχε ναυαγήσει, σύμφωνα με την αγωγή.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα έκρινε ότι αυτά τα τουίτς του Μασκ ήταν ουσιωδώς ψευδή ή παραπλανητικά.