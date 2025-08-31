Μία Γάζα χωρίς Παλαιστίνιους, με «κυβέρνηση» ΗΠΑ: Διέρρευσε το σχέδιο του Τραμπ για τον θύλακα

Ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα κυκλοφορεί στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει τη διοίκηση του θύλακα από τις ΗΠΑ για τουλάχιστον μια δεκαετία.

Ακόμα προβλέπει τον ολοκληρωτικό εκτοπισμό του πληθυσμού της Γάζας και την ανοικοδόμησή της ως τουριστικού θέρετρου και βιομηχανικού κέντρου, αποκάλυψε σήμερα (31/8) η Washington Post.

Το Μέσο ανέφερε ότι σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο 38 σελίδων που είχε δει, ο πληθυσμός των 2 εκατομμυρίων της Γάζας θα έφευγε είτε μέσω «εθελοντικών» αναχωρήσεων σε άλλη χώρα είτε σε περιορισμένες περιοχές εντός της επικράτειας κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης.

Γάζα: «Τσιμέντο» στις καταστροφές του Ισραήλ

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι υπάρχει μια πρόταση για την κατασκευή μεγάλης κλίμακας καταυλισμών με την ονομασία «Ζώνες Ανθρωπιστικής Διέλευσης» εντός - και πιθανώς εκτός - της Γάζας για τη στέγαση του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Το σχέδιο αυτό έφερε το όνομα του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας ή GHF, μιας αμφιλεγόμενης, υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ ομάδας βοήθειας.

Σε όποιον κατέχει γη θα προσφέρεται ένα «ψηφιακό token» σε αντάλλαγμα για τα δικαιώματα ανακατασκευής της περιουσίας του, ανέφερε η Post, προσθέτοντας ότι σε κάθε Παλαιστίνιο που θα έφευγε θα παρέχονται 5.000 δολάρια σε μετρητά και επιδοτήσεις για την κάλυψη ενοικίου τεσσάρων ετών.

Θα παρέχονται επίσης τρόφιμα για ένα χρόνο, πρόσθεσε.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι το σχέδιο ονομάζεται «Ταμείο Ανασυγκρότησης, Οικονομικής Επιτάχυνσης και Μετασχηματισμού της Γάζας ή GREAT Trust» και αναπτύχθηκε από το GHF.

Το GHF συντονίζεται με τον ισραηλινό στρατό και χρησιμοποιεί ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες ασφάλειας και logistics για να μεταφέρει επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα.

Προτιμάται από την κυβέρνηση Τραμπ και το Ισραήλ για την εκτέλεση ανθρωπιστικών προσπαθειών στη Γάζα, σε αντίθεση με το σύστημα υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, το οποίο, όπως ισχυρίζεται το Ισραήλ, επιτρέπει στους μαχητές της Χαμάς να εκτρέπουν την βοήθεια.

Γάζα: «Ανθρωπιστικές» μαζικές δολοφονίες

Στις αρχές Αυγούστου, ο ΟΗΕ δήλωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ προσπαθώντας να λάβουν βοήθεια στη Γάζα από τότε που άρχισε να λειτουργεί το GHF, τον Μάιο του 2025.

Οι περισσότεροι από τους οποίους πυροβολήθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν κοντά σε εγκαταστάσεις του GHF.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό, αλλά το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με προηγούμενα σχόλια που έκανε ο Τραμπ.

Στις 4 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «αναλάβουν» τον θύλακα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και να τον ανοικοδομήσουν ως «τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» αφού επανεγκαταστήσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό αλλού.

Τα σχόλια του Τραμπ εξόργισαν πολλούς Παλαιστίνιους και ανθρωπιστικές οργανώσεις σχετικά με την πιθανή αναγκαστική μετεγκατάσταση από τη Γάζα.