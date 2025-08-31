Βρετανία: Θάνατος βρέφους από κοκκύτη εν μέσω πτώσης στα ποσοστά εμβολιασμού

Ένα βρέφος κάτω του ενός έτους πέθανε από κοκκύτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, σηματοδοτώντας τον πρώτο θάνατο από τη νόσο για το 2025 στη χώρα.

Η μητέρα του δεν είχε εμβολιαστεί κατά της εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την πτώση των ποσοστών εμβολιασμού στη χώρα.

Ο κοκκύτης, που προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα, μπορεί να αποβεί μοιραίος για τα νεογνά.

Σύμφωνα με το the guardian, το βρέφος φέρεται να πέθανε εντός τριμήνου, ενώ την ίδια περίοδο καταγράφηκε και θάνατος παιδιού από ιλαρά στο Λίβερπουλ. Το 2024, 11 παιδιά έχασαν τη ζωή τους από ξέσπασμα κοκκύτη.

Η Δρ. Gayatri Amirthalingam, αναπληρώτρια διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τόνισε τη σοβαρότητα της νόσου: «Ο θάνατος ενός ακόμη βρέφους μας υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο κοκκύτης για τα πολύ μικρά μωρά».

Τα ποσοστά εμβολιασμού μεταξύ παιδιών και εγκύων έχουν μειωθεί δραματικά. Μόλις το 81,4% των πεντάχρονων στην Αγγλία έχουν λάβει το τετραπλό ενισχυτικό εμβόλιο, ενώ μόνο το 83,7% έχουν ολοκληρώσει τις δύο δόσεις του MMR. Το NHS σχεδιάζει από το 2026 να ενσωματώσει την ανεμοβλογιά στο εμβόλιο MMRV.

Στις έγκυες γυναίκες, ο εμβολιασμός για τον κοκκύτη έχει πέσει από το 76% το 2016 στο 59% το 2024, με μικρή ανάκαμψη στο 73% φέτος.

Η Δρ. Amirthalingam υπογράμμισε την ανάγκη εμβολιασμού μεταξύ της 20ής και 32ης εβδομάδας κύησης, ώστε να προστατεύονται τα βρέφη από τη γέννησή τους.